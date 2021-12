La prevenció davant la covid-19 deixarà Fonollosa sense la Nit Viva per segon any consecutiu. El muntatge recrea la vida a pagès de fa més d’un segle amb escenes dinàmiques, bona part de les quals transcorren per l’interior de cases particulars. Fonts de la comissió organitzadora han concretat que en la situació d’incertesa actual per la pandèmia «ens va semblar que no podríem fer passar milers de persones per cases que estan habitades. I modificar el recorregut renunciant a aquests espais ens semblava que ens faria perdre l’essència».