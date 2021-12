L’Ajuntament de Sant Joan ha finalitzat les obres de renovació de les pistes de tennis de la sona esportiva. S’ha canviat el paviment de les tres, amb diferents capes de resines bituminoses, amb un acabat de color blau. A més, s’hi han instal·lat tanques noves que també suposen una millora respecte a els tancaments anteriors, tant en l’aspecte estètic com funcional, de connexió entre les pistes.

Aquesta no és l’única millora als equipaments esportius que ha posat en marxa l’Ajuntament, segons ha detallat el regidor d’Esports, Adrià Clotet. Al pavelló s’ha canviat la il·luminació, substituint les làmpades actuals com a mesura d’estalvi energètic i renovant les canonades d’aigua. També s’ha començat la reparació de la coberta plana i la substitució de claraboies per tal d’eliminar les filtracions d’aigua a les pistes d’esquaix. A la pista exterior coberta s’ha dut a terme la instal·lació d’una xarxa de niló antiaus per tal d’evitar la brutícia dels excrements. Resta pendent la col·locació d’unes proteccions a les columnes, la renovació del sistema de recollida i evacuació d’aigües pluvials i pintar la façana. «Amb totes aquestes actuacions intentem donar resposta a la majoria de reclamacions que els últims anys havien expressat els clubs», destaca Clotet.