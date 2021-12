Els ajuts concedits per recuperar patrimoni de pedra seca al Bages a través de la inserció sociolaboral han permès fer aquest any 17 intervencions en a diferents municipis de la comarca i han donat feina quatre persones. Aquest és el resultat del programa promogut per la Fundació La Caixa, Càritas Manresa i la DO Pla de Bages. Aquest dijous s’ha presentat el resultat del projecte i s’ha anunciat la seva continuïtat de cara a l’any vinent.

Recuperar marges i barraques de vinya promovent la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social és l’objectiu dels ajuts per la recuperació del patrimoni de la pedra seca que aquest any ha inserit laboralment un total de 4 persones de col·lectius vulnerables. És el cas, per exemple, d’Abdelkarim Ben Atmane, un jove de 21 anys que gràcies a la iniciativa ha trobat feina «i he pogut regularitzar la meva situació». El programa uneix propietaris de construccions de pedra seca, que volen recuperar-les, amb persones que han rebut una formació a través de Càritas. Jaume Torras és un dels propietaris que ha participat a la iniciativa de la qual en valora la recuperació patrimonial que suposa i el vessant social que permet als participants «aconseguir un contracte i refer una professió que estava desapareixent». En aquest primera edició del programa s’han reconstruït i restaurat 13 barraques de vinya, una tina, tres edificis singulars i 430 metres quadrats de marges. La Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, ha invertit en el projecte un total de 25.000 euros i la resta de finançament ha anat a càrrec dels propietaris. La complicitat entre les tres institucions impulsores del projecte ha permès que la primera edició fos un èxit i, per aquest motiu, ja n’han anunciat una nova edició per a l’any 2022, amb una aportació de l’entitat financera de 20.000 euros. La convocatòria és previst que s’obri a principi de l’any vinent.