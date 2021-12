La manca d'acord entre ERC i govern espanyol ha dut els republicans a presentar un total de 16 esmenes parcials als pressupostos generals de l'Estat, algunes de les quals afectarien inversions al Bages. En aquesta rectificació, Esquerra també hi afegeix una clàusula de compliment de les inversions previstes i la incorporació d'un fons covid de 13.000 milions d'euros.

En un comunicat que han fet públic a les 6 de la tarda en què expirava el termini de les esmenes parcials, ERC ha anunciat la presentació d'esmenes tot denunciant que "el projecte de Llei Audiovisual que va aprovar la setmana passada el Consell de Ministres és insuficient per protegir el català". Les esmenes, segons ERC, evidencien que el seu suport als pressupostos generals de l'Estat "no està garantit".

"La nostra intenció és que el govern doni resposta a les demandes d'ERC per garantir els drets als catalans i catalanes, així com protegir les llengües minoritàries, i fins ara no ha estat així, ha apuntat la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès, que ha recordat que "fa dies" que ERC negocia la Llei Audiovisual amb el govern espanyol, "però sembla que topem amb un mur molt difícil de traspassar".

En resposta, ERC ha presentat esmenes territorials que afectarien inversions al Bages, el Delta de l'Ebre, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, entre altres, així com una clàusula de compliment de les inversions previstes i la incorporació d'un fons covid de 13.000 milions d'euros.

L'executiu espanyol vol aprovar els comptes al Senat sense modificacions perquè no hagin de tornar al Congrés, i té al seu abast aconseguir prou suports per rebutjar les esmenes malgrat un hipotètic 'no' dels republicans.

Pel que fa a la Llei Audiovisual, que es tramita al Congrés, ERC ha insistit que no donaran suport a un text que no doni "una bona resposta a l'actual situació de marginació del català a les plataformes audiovisuals". "Encara hi ha, doncs, marge de negociació tant en la tramitació d'aquesta llei com en el marc dels pressupostos generals de l'Estat al Senat".

"A ERC seguirem utilitzant la nostra força negociadora per aconseguir avançaments concrets al present; volem posar els nostres vots al servei de la ciutadania de Catalunya i de les seves demandes, perquè Catalunya necessita inversions en infraestructures, inversions executades i no només pressupostades", diu el partit, que afegeix que "Catalunya necessita que la Llei Audiovisual blindi la llengua catalana a totes les plataformes digitals".