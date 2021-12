El capítol d’inversions de l’Ajuntament de Fonollosa creixerà un 56% de cara el 2022. Així ho recull el pressupost pel proper exercici que el consistori ha aprovat recentment. Les inversions pressupostades pugen fins a 2.305.751,85 euros una xifra molt superior als 308.150 del 2021. En concret suposa un increment de 1.997.601,85 d’euros. L’increment de les inversions fa que el pressupost municipal de la propera anualitat sigui de 4.123.543,69 euros. Esdevé així un dels més elevats de la història recent del municipi.

La regidora d’Hisenda, Elisa Carvajal, ha explicat que «aquest notable increment» del capítol d’inversions es deu a la construcció de la nova escola. Aquesta inversió se situa en els 2.042.000 euros i representa pràcticament la meitat del pressupost municipal, en concret un 49,52%. El consistori aporta 113.331 euros de fons propis per aquesta obra. La resta va a càrrec del departament d’Educació de la Generalitat que paga la construcció de la nova escola, segons ha detallat la regidora d’Hisenda.

La segona obra en volum econòmic és la millora del campanar de l’església de Sant Vicenç amb un cost de 153.156 euros. I la construcció d’uns lavabos a la sala polivalent de Canet de Fals amb una inversió de 71.926,50 euros. Finalment hi ha altres inversions destinades a via pública i equipaments per un import global de 38.678,97 euros.

Es mantenen les inversions socials

D’altra banda, l’executiu local destaca que amb el pressupost aprovat l'Ajuntament «manté les dotacions en matèria social, augmentant la partida destinada al Banc d'aliments municipal i mantenint la d'atencions benèfiques i assistencials en 20.000 euros». La regidora d’Hisenda assegura que d’aquesta manera el consistori «redobla la seva aposta per donar suport a les persones amb menys recursos». En aquest sentit, ha destacat que el 2021, aquesta partida «ja es va augmentar per atendre les necessitats que van sorgir fruit de la covid-19».

Un pressupost equilibrat

La regidora també ha posat en relleu que el del 2022 «és un pressupost equilibrat entre els ingressos i les despeses» dels comptes municipals. Del total de 4.123.543,29 euros, la partida que s’endú el gruix de les actuacions és obres públiques i serveis amb un 64%. Destaca el fet que les subvencions aconseguides per finançar les inversions creix un 51% passant dels 73.143,51 euros del 2021 als 2.103.500,71 pressupostats el 2022.