El grup municipal de Gent fent Poble, que és a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, considera que el canvi que s’ha fet en el projecte de la futura comissaria de la Policia Local no està justificat, i ho qualifica de «caprici» que «ha tingut un sobrecost, de moment, de més de 40.000 euros i que ha suposat 17 mesos de temps perdut».

GfP va ser qui va iniciar en aquest mandat quan era al govern aquest projecte (consistent en la remodelació d’un local al carrer Eugeni d’Ors), però l’actual executiu (ERC, PSC i Junts) va explicar la setmana passada que l'estiu del 2020 va suspendre, de forma temporal, les obres d'adequació d'aquest espai, «perquè els treballs s'estaven executant sense les autoritzacions necessàries». També detallava que durant aquesta aturada el consistori va encarregar un nou projecte per tal de redefinir la distribució de l'equipament amb l'objectiu de poder comptar amb una comissaria més àmplia en el mateix lloc, i que a conseqüència d'aquest fet s'havia rescindit de mutu acord el contracte amb l'empresa constructora i s'havia licitat l'obra de nou, «mantenint l'import inicial previst».

D’entrada, Gent fent Poble afirma, en un comunicat que ha fet públic, que l'obra es va adjudicar el juny de l’any 2020 «amb tota la documentació correcte i amb tots els passos administratius perfectament fets. No consta cap informe contrari, ni amb observacions». I hi afegeix que «no és cert que els treballs s'estiguessin executant sense les autoritzacions. No existeix cap informe tècnic ni administratiu que ho indiqui».

En relació amb la proposta que ells van tirar endavant, argumenten que «el projecte i la distribució interior es va fer tenint en compte el que van aportar els tècnics municipals, el cap de la Policia Local i els tècnics redactors. També es van realitzar reunions amb l’oposició d’aquell moment». I que l'import de l'obra, «que no preveia el desmuntatge d'un altell interior, es va pactar com a resultat de vàries reunions entre el govern municipal que va iniciar el projecte (GfP i PSC) i els grups llavors a l'oposició (CiU i ERC). Ara la decisió de reformar-ho i canviar-ho s'ha fet unilateralment des del govern municipal tripartit, sense parlar ni un sol cop amb l'oposició».

En aquest sentit, Gent fent Poble retreu que l'aturada de l'obra «per cobrir el caprici del regidor d'obres fa 17 mesos que dura i ja ha costat 26.000 euros llençats en el lloguer i una indemnització de 14.000 euros per l'empresa constructora que s'ha fet fora. A banda del cost tècnic de refer un projecte que havia estat consensuat entre tots». La formació defensa que el que van promoure «era un bon projecte i, només accedir al govern, el tripartit el va voler triturar. Qui hi surt perdent són els ciutadans de Sant Fruitós: 17 mesos perduts i un sobrecost, de moment, de més de 40.000 euros».

L’actual govern argumentava que el nou projecte aprovat redistribueix per complet tots els espais previstos i guanya un 25% de superfície útil, el què s'aconsegueix amb l'enderroc d'un sostremort que era un espai perdut. La reforma reubica les instal·lacions de climatització i de sanejament i distribueix de nou tota la disposició interior per oferir un espai més ampli. L’executiu també detallava, per altra banda, que el local, propietat d'un privat, s'havia arrendat en règim de lloguer i s'ha modificat per un règim de lloguer amb opció a compra, «el què permetrà, a la llarga, recuperar la inversió realitzada si s'acaba adquirint com a propietat municipal».

El tripartit també assegurava que la proposta s'havia treballat «de forma conjunta amb els veïns de la finca, ja que l'equipament es troba ubicat a la planta baixa d'un bloc de pisos, i també s’han tingut en compte les aportacions fetes pel cos de la Policia Local sobre les necessitats i característiques que requereixen un equipament d’aquest tipus».