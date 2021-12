L’ambient de Nadal serà ben present aquest cap de setmana a diversos municipis de la comarca que aposten per la celebració dels tradicionals mercats nadalencs, amb parades al carrer i amb un programa d’activitats paral·lel.

Sant Fruitós l’organitzarà per primer cop, amb una aposta inspirada en la tradició dels països centreeuropeus que ha animat l’Ajuntament i l’associació de comerciants del municipi a muntar un mercat de quatre dies, aquest cap de setmana i el vinent, a l’espai del Cobert de la Màquina del Batre. Hi haurà una vintena de parades de comerços del poble amb casetes de fusta al voltant d’un gran arbre de Nadal que s’instal·larà al mig del Cobert, i a l’entorn del qual es desenvoluparà un programa d’activitats que inclourà tallers, danses i concerts de la mà d’entitats locals. També s’hi oferiran propostes gastronòmiques, artesania i música i tradicions nadalenques.

Sant Joan també tindrà el seu tradicional mercat, que l’any passat no va poder celebrar per la covid, i que ara ampliarà a dos dies (avui a la tarda i demà tot el dia), i canviarà el carrer Major per la plaça Major, també amb una vintena de parades de comerços al voltant d’un gran arbre de Nadal. S’hi faran activitats com la cantada de nadales, avui, a càrrec dels alumnes dels centres d’educació primària i l’Escola de Música.

Finalment, a Monistrol de Montserrat, el mercat se situarà a la plaça de la Font Gran, amb activitats els dos dies. Entre altres, avui actuaran l’Orfeó Monistrolenc i els Tabalers de la Colla de Diables Els Tronats, mentre que els grallers faran una cercavila per carrers de l’entorn. Demà es farà cagar el tióal matí i un joc de proves a la tarda, i també hi haurà nadales i un conte familiar. Els dos dies hi haurà un concert de guitarres i lectura d’aforismes, i es recolliran joguines.