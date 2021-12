L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat llum verda al pressupost municipal per a l’any que ve, que puja a 12.613.962 euros, el 9,55 % més que en l’exercici anterior, i que destina gairebé un terç de la despesa al capítol d’inversions, amb 3,4 milions que inclouen grans projectes com les urbanitzacions del carrer Padró i de la plaça Onze de Setembre, o la construcció del segon pavelló municipal. Els comptes van ser aprovats en el darrer ple amb els 7 vots a favor de l’equip de govern (ERC, JxC i PSC), mentre els 6 regidors de Gent fent Poble (GfP), a l’oposició, hi van votar en contra.

El regidor d’Hisenda, David Uró, va dir que aquests pressupostos han de permetre «deixar enrere la crisi de la covid», i, per tant, aposten per accions de promoció econòmica per a nous projectes de futur, però també social, i reforcen les polítiques d’ocupació. En aquest sentit, el pressupost del 2022 consolida l’augment de la despesa en serveis socials el 20 % i per a la ciutadania (també el 20 %), mentre que la despesa en la promoció del comerç local creix el 38 %.

Entre els nous projectes socials que preveuen els comptes hi ha els àpats a domicili per a persones grans i dependents i el nou projecte d’esport escolar. També s’engeguen iniciatives com el programa de Gestió del Treball i Talent i Tecnologia, i les beques Impuls per als alumnes de batxillerat.

Tanmateix, una part important del pressupost se l’emporta el capítol d’inversions, que suposa el 29,98 % de les despeses, fins a un total de 3.403.585 euros. A banda del pavelló i les urbanitzacions del carrer Padró i la plaça Onze de Setembre, també s’hi inclou un carril bici entre el nucli i Torroella de Baix, l’ampliació del cementiri, l’adequació de nous aparcaments, i l’arranjament de carrers. En concret, la despesa en via pública augmenta en 129.560 euros.

Al ple també es va posar en relleu la congelació, per segon any consecutiu, dels ingressos corrents per la congelació o reducció dels principals impostos municipals. Amb tot, hi ha un augment del 6 % respecte al 2021 pel que fa a transferències corrents per l’increment del finançament anunciat pel Govern central, i també s’activen per primer cop els fons municipals del Patrimoni del sòl i l’habitatge, que suposen una injecció de 432.752 euros.

GfP demana transparència

En el ple, GfP va retreure a l’equip de govern que en la gestió d’aquests pressupostos havien trobat a faltar «la transparència i el consens que tant predicàveu». El regidor Xavier Racero va recordar que les comissions informatives prèvies al ple, «en què es van tractar 6 temes i un sobrevingut, van durar mitja hora i vam dedicar 8 minuts al pressupost». En aquest sentit, sosté que «no ens l’heu explicat amb la serietat i el temps necessari perquè l’oposició el pugui entendre i votar-lo a favor o fer-hi propostes. L’únic que feu és menystenir-nos». També va apuntar que «és la primera vegada que l’aprovació inicial no es fa per junta de govern, sinó per un decret d’alcaldia en contra del consens que dona la votació per junta de govern local».

GfP també va ser crític amb l’endeutament que generen aquests pressupostos. Augmenta en 317.000 euros (el 17,9 %) «i no ho entenem perquè no aporten res de nou», amb referència a inversions «parades i que ja fa temps que s’haurien d’haver fet».