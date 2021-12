Primer van ser els Pares Nadal i ara els tions. El petit poble de Mura ha convertit el tradicional tronc nadalenc en un autèntic atractiu turístic que envaeix tots els seus racons. Centenars de visitants, sobretot famílies amb infants, fan cap al municipi del Bages per descobrir els tions que, amb un gran enginy, apareixen convertits en multitud de personatges per carrers, finestres, portals, balcons i teulades.

Des del dissabte passat fins al 9 de gener, Mura és el poble dels tions. Al seu atractiu habitual, amb carrerons empedrats i cases antigues, i envoltat de natura amb coves i balmes en ple parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a l’entorn de les festes nadalenques el municipi hi suma, des de fa uns quants anys, l’al·licient de poder veure desenes de tions que treuen el cap per tot arreu i imiten oficis i activitats diverses.

Tot passejant es pot trobar un grup de tions que fan la cervesa en un pati o una colla amb armilla i casc que s’han enfilat en una bastida per controlar que les obres d’un edifici estiguin en ordre. Mentre un toca la guitarra des del balcó, un altre llegeix tranquil·lament al portal d’una casa. No hi falten tampoc personatges mítics com els Reis Mags i el mateix dimoni, i n’hi ha que van amb bicicleta o a cavall.

Durant els caps de setmana i les festes de Nadal també hi ha activitats per dinamitzar la Festa del Tió de Mura. Els infants i les seves famílies poden participar en un joc de recerca de tions que hi ha a diferents punts del poble, com l’escola i l’església. És una manera més entretinguda de donar una volta pels carrerons, que, a més, inclou un component divulgatiu ja que a cada indret s’hi pot llegir una història dels orígens de la tradició del tió. A més, els visitants poden gaudir de diverses activitats relacionades amb aquest element tradicional. En aquest sentit, es fan tallers i activitats familiars com una gran cagada del tió el diumenge 19 de desembre, i la visita del patge Siau el 2 de gener.

L’afluència de públic és tan gran que el consistori alerta que, si els aparcaments que hi ha habilitats al poble queden plens, s’han de tancar els accessos. Per això, a banda de fer-ho amb vehicle privat, recomanen accedir al poble amb transport públic des de Terrassa o Manresa. Així, s’asseguraran que poden veure aquesta gran col·lecció del famós tronc de Nadal en un marc rural incomparable. Des de l’Ajuntament ja avisen: «Aneu amb compte que els tions es colen per tot arreu!».