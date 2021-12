El primer mercat de Nadal de Sant Fruitós de Bages, a l'espai del Cobert de la Màquina de Batre, s'ha posat en marxa en un bon ambient. El mercat està organitzat conjuntament de l’Ajuntament i l’Associació de Comerciants, “Sant Fruitós comerç actiu”. Es pot visitar avui i el proper cap de setmana, 18 i 19 de desembre.

Aquest mercat, inspirat en la tradició nadalenca dels països centreeuropeus, està format per vint parades de fusta, dissenyades per l’ocasió. A l'espai hi ha il·luminació i decoració nadalenca, i l'espai està presidit per un arbre de Nadal situat al bell mig del Cobert. En un lateral hi ha altres dels atractius, el tren “Express d’Orient”.

En aquest màgic escenari, els visitants poden comprar productes del comerç local i d’artesania mentre gaudeixen de diferents propostes gastronòmiques com vi calent, xocolata desfeta o crepes.

La part central es converteix en un escenari on durant els quatre dies de mercat s'hi fan propostes de la mà de les entitats locals: tallers infantils, danses, música i concerts.

També els més petits de la casa troben en aquest espai, l’escenari ideal per poder entregar les seves cartes al Patge Reial, emissari de Ses Majestats els Reis d’Orient, que visita aquests dies el municipi.