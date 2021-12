El santuari de Joncadella (Sant Joan de Vilatorrada) ha beneït aquest diumenge la tercera de les quatre campanes que l’Associació d’Amics de Joncadella es va proposar aconseguir per donar la màxima rellevància a l’emblemàtic edifici del Pla de Bages que en la missa ha omplert de gom a gom. Una campana que serà considerada la principal i que per aquest motiu ha estat batejada amb el nom del santuari (Mare de Déu de Joncadella) i que s’afegeix a les dues que l’han precedit (la Montserrat i la Mare de Déu del Roser) que el maig passat van retornar la veu al temple després de ser alçades i col·locades al campanar.

La benedicció de la nova adquisició, que s’ha fet en un període de temps més ràpid del previst inicialment gràcies a l’aportació de l’empresa Brills Pharma, s'ha dut a terme avui al migdia en una cerimònia que ha tingut la presència del bisbe de Vic, Romà Casanova, que en la missa ha recordat que les campanes eren un element de comunicació i anunciaven «la nostra presència cristiana i la pregària».

Ara restarà pendent la quarta i última campana de les previstes, que rebrà el nom de Mare de Déu de Lourdes, i per a la qual l’entitat ja ha obert la campanya de donacions. Segons l’Associació d’Amics de Joncadella, «si les aportacions acompanyen com fins ara, es beneiria el proper mes de febrer, en dates properes a la festivitat de la Verge Maria que porta el seu nom». Un cop es disposi de la Lourdes, s’alçarà, juntament amb la que ahir es va beneir, fins al capdamunt del campanar per completar el quartet.

Tal com va explicar aquest diari el maig quan es va fer la instal·lació de les dues primeres, el santuari (que cada Dilluns de Pasqua és motiu d’un aplec molt popular i concorregut) era mut des del 1936, quan se’n van treure i destruir les campanes en plena guerra civil. A la primavera d’enguany va recuperar la veu després de 85 anys amb la Montserrat, que es va beneir al desembre, pesa 60 quilos i té la nota fa sostingut; i amb la Mare de Déu del Roser, beneïda l’abril, de 64 quilos i 46,3 centímetres de diàmetre i que té la nota la.

Amb aquestes campanes el santuari pot tocar les hores, els tres tocs de l’àngelus i altres tocs litúrgics. La iniciativa de l’Associació d’Amics de Joncadella ha permès promoure la recuperació de les campanes en el marc de la propera commemoració (el 2024) del 75 aniversari de l’entronització de la imatge actual de la Mare de Déu de Joncadella.