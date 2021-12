El Bages es consolida com a destinació turística i treballa per obrir-se a nous àmbits, com el del turisme de reunions, i per promocionar productes singulars, com l’oli de varietats locals. Així ho ha exposat aquest dilluns Bages Turisme en la segona jornada del sector turístic de la comarca, que s'ha celebrat a l’església de Sant Vicenç de les Torres de Fals, a Fonollosa. Empreses, entitats i institucions relacionades amb el sector s'han trobat al complex monumental que recentment ha reobert com a equipament turístic.

Durant la jornada s'ha parlat de les oportunitats del Bages en l’àmbit del turisme de reunions i del turisme gastronòmic amb productes singulars com l’oli, del qual enguany s’ha elaborat una guia sobre les varietats locals corbella i verdal de Manresa. La trobada ha servit també per escenificar el relleu a la presidència de Bages Turisme, que es produeix cada dos anys com marquen els estatuts. En aquesta ocasió, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va passar la presidència al president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez. Marc Aloy ha fet balanç dels dos anys de presidència, que han estat marcats per la covid, i n'ha destacat «la consolidació del Bages com a destí turístic, una comarca que tradicionalment no havia estat massa turística, més enllà de Montserrat i Cardona», un èxit que atribueix «a la col·laboració público-privada que ha permès aconseguir un turisme de qualitat, cultural i que promou la natura», amb 40.000 usuaris aquest any. El president sortint ha destacat el projecte de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages «com un dels elements amb més potencial que tenim» i ha dit que «els productes de proximitat com el vi i l’oli ens donen personalitat i un gran actiu com a destinació turística i gastronòmica». També ha fet referència als Fons Feder, que han permès tirar endavant projectes relacionats amb el Geoparc en diferents municipis i de l’objectiu d’aglutinar l’oferta turística de reunions i congressos «perquè tenim diversos indrets on poder realitzar aquest tipus de trobada i és una oferta que podem potenciar molt». Finalment, també ha destacat la rellevància de l’any ignasià, que acollirà Manresa el 2022. També s'hi ha referit el president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, que l'ha definit com «un esdeveniment de gran projecció» que ha de ser «la porta d’entrada de visitants al conjunt de la comarca». En el marc de la jornada s'ha posat de relleu la importància de conèixer el turista que visita la comarca per definir les estratègies i accions tant de les empreses com de l’administració pública. En aquest sentit, el perfil del visitant és el d’una persona d’entre 35 i 40 anys que viatja sola o en família i majoritàriament procedent de Catalunya, que fa un estada mitjana de quatre nits en hotels o hostals. Acreditacions PIT i Biosphere Finalment, s'ha fet el lliurament dels distintius Punts d’Informació Turística (PIT) i Biosphere a les empreses que han seguit un programa de formació per obtenir aquests certificats. El PIT acredita establiments públics o privats que complementen la xarxa d’Oficines de Turisme oficials. D’altra banda, Biosphere és un programa a escala mundial de qualitat i sostenibilitat turística que, al Bages, també permet aconseguir el distintiu d’equipament o establiment adherit al Geoparc Mundial UNESCO.