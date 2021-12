La pista poliesportiva de Castellbell i el Vilar podria estar plenament operativa i amb l’estructura ja totalment coberta abans de l’estiu si es compleixen tots els pronòstics. De moment, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per licitar les obres que han de fer realitat aquest tancament de la pista poliesportiva municipal, amb la intenció que ja s’hi pugui treballar a començament d’any.

El projecte preveu la remodelació d’aquesta instal·lació esportiva amb el tancament lateral de les façanes mitjançant la col·locació d’una estructura que protegirà la pràctica esportiva en episodis de vent i pluja, i s’adequarà una coberta lleugera sobre la projecció de la graderia.

Els treballs també permetran enderrocar l’actual banqueta en voladís i la seva reconstrucció sobre la projecció de la pista. Així mateix, es regularà el mur de contenció de la façana nord, s’enderrocarà la coberta de la terrassa i el badalot, i es preveu la instal·lació d’una barana que s’adeqüi a la normativa vigent.

La idea de l’Ajuntament és que aquests treballs puguin iniciar-se al començament del 2022, i tindran una durada prevista de quatre mesos. El pressupost de licitació de les obres és de 245.000 euros.

Com havia explicat en altres ocasions l’alcaldessa, Montse Badia, aquesta remodelació es fa pensant sobretot en l’àmbit esportiu, però va més enllà d’aquesta funció estricta perquè, amb el tancament, se li podran donar unes utilitats de caire més polivalent que ara no té, de manera que pugui acollir activitats lúdiques o culturals durant la festa major del poble o en altres ocasions.

Més endavant, el projecte preveu una segona fase d’actuació per completar la remodelació de tot aquest espai. En concret, es preveuen canvis a les pistes de tennis que hi ha al costat de la pista poliesportiva. Actualment n’hi ha dues, i la intenció és suprimir-ne una i al seu lloc construir-hi dues pistes de pàdel. De moment, però, l’Ajuntament no ha concretat quan es podrien dur a terme aquestes actuacions.