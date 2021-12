Sant Fruitós de Bages prepara un cap de setmana d'activitats en el marc de la Marató de TV3, i que es faran coincidint amb el mercat de Nadal que se celebra al poble. El programa s'ha presentat aquest dilluns amb la presència de l’alcaldessa, Àdria Mazcuñan, la regidora de cultura de Sant Fruitós, Laia Feliu, i els organitzadors dels actes, Lluís Serracarbasa, del Cube, i Roger Grandia. També hi contribueix el Gimnàs V2o.

L'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, ha confia que aquestes activitats tindran una gran participació "perquè els santfruitosencs tenen ganes de fer coses, i la gent es bolcarà, tant participant-hi directament com gaudint dels espectacles". Per la seva banda, Lluís Serracarbasa, ha comentat que el dissabte 18, al matí, a la pista coberta de l’Escola Monseyor Gibert, es farà una classe de Zumba, i una altra de ciclisme indoor amb el títol El Musical: “En principi, hi podran participar 75 persones, que pedalaran al ritme de temes musicals, el públic ho podrà veure des de les grades”. Tot seguit, Roger Grandia ha explicat que el diumenge, de 9 a 13 hores, al pavelló municipal, es vol construir la frase "SFB AMB LA MARATÓ" en grans dimensions: “Ho farem a partir del muntatge de 300 puzles que ens cedeix l’empresa Educa Borràs, i hi podran participar tant infants com adults. No serà una competició sinó que l'objectiu és d’aconseguir-ho tots plegats”. Finalment, Laia Feliu ha dit que, com ja es habitual, el Gimnàs V2o, farà el seu Festival de Nadal, en benefici de la Marató. Serà el diumenge a la tarda, al pavelló municipal.