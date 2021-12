L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha tractat durant les darreres setmanes prop d’un centenar d’arbres del municipi per evitar la propagació de la processionària del pi. El servei de jardineria del consistori ha aplicat el tractament per endoteràpia a un total de 96 pins i cedres ubicats a espais i zones d’ús públic on les erugues de la plaga poden afectar també a persones i animals. El tractament amb endoteràpia consisteix en la injecció directa al tronc del producte insecticida, de manera que és absorbit a través de la sàvia i s’eviten tractaments amb polvorització aèria.

Espais estratègics El servei de jardineria ha actuat als arbres del parc de la Bòbila i carrer Pirineu, al parc de la Plaça Catalunya, al parc de Sant Joan, a la plaça del Pi, al parc de la plaça de l’Onze de Setembre, a la pujada del ciment (Balconada), al parc del carrer Salvador Espriu, al parc del Poeta Maragall, a l’escola Sant Vicenç i a la llar d’infants municipal El Niu. La processionària del pi és una papallona que causa una gran defoliació en aquestes espècies i que en el seu estat larvari (entre els mesos d’octubre i novembre) construeixen els nius de color blanc a les capçades i branques dels pins que assoleixen el màxim creixement entre els mesos de març i abril.