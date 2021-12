La celebració de la Fira d’Entitats i la Fira de Nadal va omplir diumenge el centre urbà de Súria d’animació, jocs, activitats i botigues obertes diumenge, recuperant l’ambient d’aquesta celebració després de la interrupció de l’any passat a causa de la covid. En el transcurs de la diada es van lliurar els premis del 2n concurs ‘Il·luminem el Nadal!’.

Les activitats de la Fira d’Entitats i Fira de Nadal es van desenvolupar entre les places de Sant Joan i de la Serradora, enllaçades per una illa de vianants amb jocs, tallers i inflables gegants. Les parades de les entitats es van concentrar a la plaça de Sant Joan, on també van tenir lloc diferents actuacions. L’ús de mascareta va ser obligatori a totes les activitats.

Les entitats i grups participants van ser les següents: AFA de l’Escola Salipota, Agrupació de Pescadors Esportius, Agrupament Escolta i Guia Joan Ros, AMPA de l’Escola Municipal de Música, Associació Cultural Debats a Súria, Associació de Voluntaris, Associació El Pakitu No Puja, Càritas Parroquial, Casal de la Dona, Centre Excursionista, Club d’Escacs, Club Karate Bages, colla castellera Salats, Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, Centre d’Esports Súria, Escaldats Súria, Foment Cultural, Geganters i Grallers del Poble Vell, Projecte Pati Fedac, Rodamón Slot i Societat Coral La Llanterna.

A l’entorn de la Fira també es van promoure diferents activitats solidàries. La celebració de la Fira també va portar a Súria la Cartera Reial i l’inici de la tradicional campanya comercial de Nadal i Reis.

D'altra banda, la plaça de la Serradora va acollir el lliurament dels premis del 2n concurs ‘Il·luminem el Nadal!’, que va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria. Els deu premis d’aquesta edició van ser per a les següents persones:

1r premi: Rosa López Sola (barri de Bellavista).

2n premi: M. Jesús Rodríguez Claraco (barri de Salipota).

3r premi: Ramon Valle Montenegro (barri de Bellavista).

4t premi: José Carmona Valle (barri de Salipota).

5è premi: Cristina Peña (barri de Joncarets).

Els cinc següents més votats van ser: família Casado Òrrit (barri de Santa Maria), Daphne

Garcia (barri de Salipota), Meritxell Zorrilla Triano (barri de Joncarets), Eva Soler Bellavista (centre urbà) i Mireia Perarnau (barri de Santa Maria).

El jurat del concurs estava format per membres del Consell Municipal dels Infants, amb representants de les escoles d’educació primària de la vila. Els premis consisteixen en vals de compra per als establiments adherits a Súria Punt Comercial, per un valor total de 1.250 euros. Les composicions guardonades hauran de romandre enceses com a mínim fins al proper 6 de gener.