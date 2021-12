La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de revestiment d’un total de 21,78 quilòmetres de cunetes la xarxa local de carreteres a les comarques del Berguedà, Bages i Osona, per guanyar seguretat i amplada i també per a la col·lació d’infraestructures de comunicacions per a fibra òptica. Les obres, que tenen un pressupost d’adjudicació d’1.058.750 euros i un termini d’execució de vuit mesos, inclouen els municipis de Vallcebre, la Nou de Berguedà, Sagàs i la Quar, a la comarca del Berguedà i Navàs i Gaià, al Bages.

Les carreteres del Berguedà incloses en aquestes actuacions son la B-401 des de l'encreuament amb la B-400 fins al nucli de Vallcebre, de 2,7 km; la BV-4022 des de la C-16 fins el nucli de la Nou de Berguedà, de 5,045 km; i la BV-4346 des de la C-62 a Sagàs fins a Sant Maurici de la Quar, de 5,193 km. A la comarca del Bages s’inclouen la BV-4401 des de Navàs fins al nucli de Gaià, de 5,300 km, i la BV-4402 fins a Galera, de 1,845 km. Totes les actuacions inclouen la construcció de cunetes revestides de formigó de 1,20 metres d’amplada, per tal que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari i comptin amb una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Les obres també inclouen la construcció a l’interior de les cunetes, d’un prisma de canalitzacions format per 12 microductes de 20 mil·límetres de diàmetre per a infraestructura de comunicacions. Aquest prisma s’inicia a l’arqueta més propera als nodes de la xarxa existent troncal de comunicacions i arriba a nuclis de municipis de l’interior utilitzant les carreteres de la xarxa local de la Diputació de Barcelona com a suport físic de pas de la infraestructura nova. Prèviament a les obres, es realitzaran actuacions de reparació de les vores de la calçada malmeses en aquests trams i també la prolongació de les obres de fàbrica existents. Les cunetes projectades tenen una amplada mínima de 1,20 metres en forma de L, amb un gruix de 20 centímetres. Amb aquestes obres s’aconseguirà una millora del drenatge lateral i de la conservació viària general, a la vegada que s’aprofitaran pel desplegament d’una infraestructura de xarxes de comunicacions de nova generació.