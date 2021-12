ERC ha arribat a un acord amb el govern espanyol per la llei de l'audiovisual i facilitaran l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat per al 2022. Segons assenyala l'agència EFE, amb aquest acord, els republicans retiraran les 16 esmenes als pressupostos que havien presentat al Senat com a mesura de pressió per negociar la llei de l'Audiovisual. Entre les esmenes que el grup republicà havia presentat al Senat, n'hi havia tres que afectaven la Catalunya Central, tal i com diumenge passat publicava Regió7.

Una d'aquestes esmenes proposava destinar 10 milions d'euros per a la reconversió industrial del Bages, arran del tancament de la mina de potassa de Vilafruns, a Sallent i Balsareny. Una segons esmena demanava la construcció d'un moll per a mercaderies a Calaf, a la línia de tren entre Manresa i Lleida, per la revitalització econòmica de l'Alta Anoia i pensant, específicament, facilitar l'arribada de cotxes a la Campa de Calaf. Aquesta esmena demanava dotar el projecte amb 12 milions d'euros. Finalment, una tercera esmena reclamava el pagament del deute als ens locals del Berguedà, a més de Massalcoreig i Seròs, de les ajudes per infraestructures aprovades en el marc del Pla Nacional de Reserva Estratègica del Carbó (2006-2012) i el nou model de desenvolupament integral i sostenible de les comarques mineres. En total, l’import d’aquesta esmena és de 4,4 milions d’euros.