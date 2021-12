El bucòlic entorn de les Torres de Fals, al municipi de Fonollosa, es tornarà a convertir de nou en l’escenari del Pessebre Vivent del Bages. Des d’aquest dissabte fins al dia de Reis, es podran veure un total de dotze sessions de la històrica cita nadalenca, que enguany arriba a la 43a edició després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia.

L’Associació Cultural Recreativa de Fals ha preparat una representació molt similar a l’habitual, però amb alguna petita variació, ja que s’ha adaptat el recorregut per garantir la seguretat dels visitants. Així doncs, s’ha habilitat un camí d’entrada i un altre de sortida per evitar creuaments de gent.

D’altra banda, l’aforament s’ha limitat a 250 persones perquè «s’hagin de parar el mínim de temps possible al lloc i puguin anar circulant», explica un dels coordinadors del pessebre, Francesc Parcerisas. A més, les entrades només es podran comprar anticipades per internet i els visitants no podran fer l’habitual torrada de pa i, a canvi, rebran l’espetec i un tall de coca «perquè se’l puguin endur».

La resposta dels participants «ha estat molt bona» i preveuen superar els 260 col·laboradors que habitualment fan possible la veterana representació. Mesures a banda, el Pessebre Vivent del Bages també presenta novetats en l’àmbit tècnic, com la renovació del sistema d’il·luminació amb tecnologia led. D’altra banda, el documental que va fer l’any passat l’entitat sobre la història del pessebre ha estat escollit com a finalista dels Premis Ateneus, que s’entregaran el dia 21 de desembre a Barcelona.

La pandèmia encara deixarà la comarca sense les altres dues grans cites de quadres nadalencs: la Nit Viva de Fonollosa i el Pessebre Vivent de Sant Benet de Bages.