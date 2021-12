Sant Fruitós disposarà d’una nova pista municipal poliesportiva oberta a tota la ciutadania ubicada a la zona nord del nucli urbà, a tocar dels equipaments de la llar d’infants, la biblioteca i l’escola Monsenyor Gibert.

La nova pista tindrà una superfície de 600 m² i disposarà de porteries i cistelles per a la pràctica d’esports col·lectius. També s’hi construirà una graderia protegida per una pèrgola per oferir ombra a l’estiu. Aquesta estructura serà metàl·lica i estarà composta, en la part superior, per làmines de fusta. L’espai exterior, a tocar de l’avinguda Tres, s’adequarà amb la plantació d’herba i plantes arbustives. La construcció d’aquest equipament suposarà una inversió de 190.000 euros i és previst que aquest espai es pugui posar en funcionament aquesta primavera.

Fonts de l’Ajuntament han exposat que actualment la zona que abasta des del Bosquet fins al pavelló, i cadascuna de les urbanitzacions del municipi, disposen d’espais propers per realitzar esport, i que amb la construcció d’aquest nou equipament es vol fer «un pas endavant per reequilibrar» la distribució d’aquestes zones de lleure al municipi, «i aconseguir que tots els veïns i veïnes tinguin un equipament d’aquestes característiques a la vora de casa».

També han explicat que s’han reunit amb els veïns i veïnes de la zona «per tal de fer-los partícips d’aquest nou projecte per al seu barri que els facilitarà la pràctica d’activitat esportiva».