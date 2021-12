Santpedor ha celebrat aquest dimarts l’últim ple de l’any, que ha permès donar llum verda als pressupostos del 2022. El plenari ha aprovat una proposta de comptes per a l'any que ve de 9.333.000 euros, que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC i Junts per Santpedor), l’abstenció de Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i els vots en contra de la CUP.

Aquest pressupost suposa una reducció del 25,54% en relació a l’exercici anterior que, segons ha argumentat l'executiu, respon a una contenció en la inversió municipal donat que hi ha projectes molt importants que s’hauran de dur a terme durant l’any vinent amb pressupost compromès del 2021.

La previsió de les inversions de cara al 2022 pugen un total de 817.000 euros i el govern local en destaca que són «sostenibles, és a dir que a curt o mig termini reduiran la despesa de manteniment, com és el cas de millores urbanístiques o inversió en canvi de lluminàries, entre d’altres. Entre les inversions previstes en destaquen la modificació puntual del sector de la Serreta amb la corresponent urbanització, les obres d’adequació de les oficines municipals per solucionar una falta d’espai de despatxos, inversions en millora de mobilitat i via pública i la compra d’un nou pis social per al parc d’habitatge municipal, entre d’altres».

En el capítol de despeses, el pressupost 2022 preveu un increment respecte l’exercici anterior, amb un augment de la despesa de personal i de la despesa en béns i serveis, «que han de suposar una millora en diferents serveis municipals com el de neteja, el d’atenció domiciliària i el de la recollida porta a porta». Pel que fa als ingressos, l’Ajuntament de Santpedor ha congelat les ordenances fiscals, que determinen el preu dels impostos, les taxes i els preus públics. El pressupost de l’Ajuntament de Santpedor preveu, a 31 de desembre de 2022, un deute del 5,67%.

El regidor d’Hisenda, Josep Illa, assegura que són uns pressupostos «basats en el control de la despesa pública, la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal amb l’objectiu de millorar els serveis del municipi i que posen la ciutadania al centre».

Ampliació del pavelló

El Ple ordinari de desembre de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat l’expedient de contractació per a l’execució del projecte d’ampliació i reforma del Pavelló Rafa Martínez. Amb l’aprovació del plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives, el Ple dona llum verda a la convocatòria de licitació amb 9 vots a favor (ERC, JxS i PM) i 3 abstencions (CUP i SECP).

També en matèria de contractació, el ple ha aprovat la classificació de les sis ofertes presentades a la licitació del contracte de servei de neteja d’edificis municipals i ha delegat a l’Alcaldia la competència per resoldre l’adjudicació del contracte a la societat Innovació i Tècniques de conservació S.A com a oferta guanyadora. El dictamen ha comptat amb 10 vots a favor (ERC, JxS, PM, SECP) i 2 abstencions (CUP).

El Ple de l’Ajuntament de Santpedor suspèn la resolució del procediment de requeriment incoat a l’empresa L’Onada, referent als estats financers auditats de la concessió dels anys 2019 i 2020 L’Ajuntament havia obert un procediment a l’empresa concessionària de la residència de gent gran Cal Jorba per una discrepància a l’hora de presentar els comptes auditats. Ara, el Ple ha aprovat per unanimitat suspendre el procediment fins que no es disposi de l’informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya, que s’haurà de pronunciar sobre si hi ha incompliment del Plec de clàusules del contracte.

Santpedor ha aprovat inicialment al Ple de desembre la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les terrasses de bars i restaurants. Es tracta de diversos canvis en la redacció que deixen més clara la normativa i les sancions corresponents per a cada infracció i flexibilitzen alguns aspectes com la situació de la terrassa o la col·locació de tarimes, entre d’altres. L’aprovació inicial ha comptat amb 9 vots a favor (ERC, JxS, PM) i 3 abstencions (CUP, SECP).

També s’ha aprovat definitivament el compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació del Mirador de Montserrat. Es tracta de la fase 1 del projecte de reparcel·lació del Mirador de Montserrat que s’ha executat aquest 2021 i que ha comptat amb la instal·lació de la xarxa de clavegueram, la corresponent direcció tècnica, les indemnitzacions de sòl per sistemes i les despeses d’inscripció registral de les finques resultants de la reparcel·lació. El dictamen ha estat aprovat per 8 vots a favor (ERC, JxS, SECP) i 4 abstencions (CUP i PM).