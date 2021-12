La Diputació de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres de revestiment d’un total de 21,78 quilòmetres de cunetes de la xarxa local de carreteres a les comarques del Berguedà, Bages i Osona per guanyar seguretat i amplada i també per a la col·lació d’infraestructures de comunicacions per a fibra òptica. Les obres, que tenen un pressupost d’adjudicació d’1.058.750 euros i un termini d’execució de vuit mesos, inclouen els municipis de Vallcebre, la Nou de Berguedà, Sagàs i la Quar, a la comarca del Berguedà, i Navàs i Gaià, al Bages.

Les carreteres del Berguedà incloses en aquestes actuacions són la B-401 des de l’encreuament amb la B-400 fins al nucli de Vallcebre, de 2,7 km; la BV-4022 des de la C-16 fins al nucli de la Nou de Berguedà, de 5,045 km; i la BV-4346 des de la C-62 a Sagàs fins a Sant Maurici de la Quar, de 5,193 km. A la comarca del Bages s’inclouen la BV-4401 des de Navàs fins al nucli de Gaià, de 5,300 km, i la BV-4402 fins a Galera, d’1,845 km. Totes les actuacions inclouen la construcció de cunetes revestides de formigó d’1,20 metres d’amplada per tal que estiguin preparades per al trànsit ocasional dels vehicles quan sigui necessari i tinguin una amplada suficient per a la circulació en condicions de seguretat. Prèviament a les obres, es faran actuacions de reparació de les vores de la calçada malmeses en aquests trams i també la prolongació de les obres de fàbrica existents.