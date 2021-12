Trobar les peces d’un tió gegant i muntar-lo a la plaça del poble. És la proposta lúdica a l’aire lliure que presenta per a aquest Nadal el grup Gaudire, dels bagencs Martí Ferrer, Marina Puig i PereTió, després de l’èxit que va tenir l’activitat amb què es van estrenar a l’estiu i que consistia a desactivar una bomba.

Es tracta d’una experiència a l’estil d’una escape room, d’uns 75 minuts de durada, per gaudir en família i en aquest cas adreçada especialment als infants. Amb l’ajuda d’una App, El Joc del Tió repta els participants a superar proves i enigmes per poder trobar les peces del tió, des de pescar galets en una gran caldera, fins a buscar regals dins d’un sac, muntar un gran trencaclosques, disfressar-se d’arbre de Nadal, o equilibrar pesos en unes balances. I abans, caldrà obtenir punts responent unes preguntes relacionades amb indrets del poble que es trobaran per la geolocalització del mòbil. «És una manera original i innovadora d’anar a buscar el tió», que en aquest cas canvia el bosc pels carrers del poble i és a base de peces físiques d’una estructura d’1,80 metres de llargada, apunta Martí Ferrer, de Gaudire. A més, «és una activitat que guarneix el poble amb ambient nadalenc», sovint aprofitant que s’hi celebren els tradicionals mercats de Nadal, afegeix.

El Joc del Tió ja ha viatjat per Catalunya. Diumenge ho va fer a Monistrol de Montserrat, i a partir d’ara, les properes cites a la regió central seran dissabte a Carme i Callús, diumenge a Castellnou de Bages, i el diumenge 2 de gener a Oliana.

Tot i que encara estan immersos en aquesta iniciativa, Gaudire ja treballa en la propera experiència que preveu tenir llesta cap al febrer.