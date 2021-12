L’Ajuntament de Súria ha obert el termini de sol·licitud de subvencions del programa d’arranjaments per millorar l’accessibilitat i la seguretat dels domicilis de persones grans vulnerables o persones amb discapacitat reconeguda, i que estiguin empadronades en el municipi.

L’objectiu bàsic del programa és facilitar reformes bàsiques per assegurar unes condicions mínimes de seguretat i habitabilitat, així com afavorir les condicions de vida dins de la llar i promoure l’autonomia funcional i de la qualitat de vida al domicili, ja sigui de lloguer o de propietat.

Es poden beneficiar d’aquestes subvencions persones a partir de 65 anys, amb una antiguitat mínima d’un any en el padró municipal, i també persones menors de 65 anys amb necessitats especials en relació amb la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins de la llar, amb una antiguitat mínima d’un any en el padró.