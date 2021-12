Els mercats de Nadal i activitats pròpies d’aquestes festes han tornat a animar per segon cap de setmana consecutius carrers i places de diverses poblacions de la comarca, que s’han omplert de visitants, especialment avui que és quan se celebraven la majoria de propostes.

A Sallent, la Fira de Santa Llúcia ha recuperat la normalitat després de la proposta més reduïda de l’any passat degut a la pandèmia, si bé s'ha mantingut l’emplaçament espaiós del passeig 1 d’Octubre, que s'ha estrenat el Nadal del 2020 per evitar aglomeracions. L’Agrupament Roques Albes, que organitza la fira, ha optat per repetir l’aposta després d’una enquesta als participants i gent del poble que han quedat satisfets de l’edició de l’any passat, i s'ha repetit l’èxit amb una gran afluència. Aquesta vegada hi havia el doble de parades, una setantena, tant de Sallent com de fora, i bàsicament d’entitats i col·lectius diversos perquè el comerç local complementava la fira amb les parades al carrer, davant de les seves botigues.

Una animada cercavila de bastoners i gegants ha fet de nexe durant tot el matí entre el passeig, que és als afores, i el nucli urbà, i va contribuir a generar un moviment de gent que anava i venia. També hi ha hagut combos, el joc del tió, un vermut musical, i tastos de productes de la terra, entre altres.

Sant Vicenç ha dedicat la tarda al tió, amb un gran tronc que recuperava el seu emplaçament habitual a la plaça de l’Ajuntament (l’any passat es va fer al pati de l’escola Sant Vicenç). També hi ha hagut l’animació dels gegantons i Les sals del mar.

Altres municipis de la comarca i l’entorn, com Callús, també han fet fira aquest cap de setmana. Moià ha celebrat una festa nadalenca al parc municipal.