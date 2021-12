Des d’aquesta setmana fins a la nit de Reis els veïns de Sant Fruitós poden penjar els seus desitjos per al 2022 a l’arbre que s’ha col·locat a la plaça de la Vila, just davant de l’ajuntament. Aquesta iniciativa vol convidar a tothom a escriure, en una estrella que han rebut a les seves cases, tot allò que desitgin que esdevingui realitat l’any vinent. L’Ajuntament ha dissenyat enguany una postal per felicitar les festes que està composta per un arbre amb una estrella desmuntable al capdamunt. Aquest element està pensat i ideat per tal que sigui el suport on tothom pugui escriure els seus desitjos i anar-los a penjar a l’arbre.