La sisena onada avança trencant rècords a tot Catalunya i el Bages no s'escapa d'aquesta tendència. A la comarca, en set dies s'han detectat 1.007 nous casos de covid-19, el doble que fa 15 dies. La dada correspon al període del 10 al 16 de desembre, l'últim facilitat pel Departament de Salut.

Aquest 1.007 nous casos se sumen als 674 diagnosticats entre el 3 i el 9 de desembre, per la qual cosa, a dia d'avui, al Bages hi ha almenys 1.681 persones contagiades i amb capacitat de transmetre el virus, gairebé l'1% de la població.

Les dades epidemiològiques actuals del Bages són les pitjors des que va començar la pandèmia, el març de l'any passat. El risc de rebrot comarcal se situa aquest dilluns en els 1.380 punts, mentre que en anteriors onades només s'havia arribat als 943, en la tercera, i als 950, en la quarta.

Dels 1.007 nous positius, 397 corresponen a Manresa,

La velocitat de contagi, l'RT, és ara d'1,53, és a dir, que cada 10 malalts de coronavirus transmeten la malaltia a 15 persones més. Dilluns passat, aquesta taxa se situava en l'1,40. Quant a les PCR i tests d'antígens que ha donat positiu en els darrers set dies, el percentatge puja fins al 12,89.

Dels 1.007 nous positius, 397 corresponen a Manresa, que avui té un risc de rebrot de 1.179 i una Rt d'1,57.

Al Bages ja s'han diagnosticat 26.303 casos de covid des de l'inici de la pandèmia

Segons el Departament de Salut, durant tota la pandèmia, al Bages ja s'han diagnosticat 26.303 casos de covid, dada que suposa que, almenys el 14,5% dels habitants de la comarca han patit la malaltia. Les defuncions causades pel virus són 819.

Els menors de 15 anys continuen liderant l'onada

Tot i que la mitjana d'edat dels infectats al Bages és de 38,80 anys, les dades de Salut mostren que, per franges d'edat, la més afectada per la covid aquests dies és la dels menors de 15 anys. A tota l'àrea Assistencial Bages-Solsonès, que també inclou el Moianès, la incidència acumulada dels darrers 14 dies (IA14) en aquesta franja és de 1.100,1 casos per cada 100.000 habitants. Just per darrere, amb una IA14, hi ha la franja de 30 a 49 anys, que solen ser els pares i mares dels menors infectats.

La resta de franges també tenen una IA14 molt alta: 958,5 per als de 15 a 29 anys; de 930,3 per als de 60 a 69 anys; de 729,1 per als de 50 a 59 anys; de 580,09 per als majors de 79 anys; i de 401,7 per als de 70 a 79 anys.

Sagrada Família, Sant Vicenç i Sant Fruitós doblen els casos

Per àrees bàsiques, a Manresa ciutat, la del CAP de la Sagrada Família ha passat en una setmana de 66 a 134 nous casos; el CAP Bages, de 81 a 135; el CAP Barri Antic, de 63 a 70 i el CAP de les Bases, de 55 a 60.

Dos CAP més on s'han gairebé doblat els casos, com al de la Sagrada Família, són els de Sant Vicenç (de 54 a 99) i el de Sant Fruitós (de 86 a 153). Al de Sant Joan de Vilatorrada han passat de 51 a 79; al d'Artés, de 68 a 83; i al de Cardona, de 7 a 16. En canvi, han baixat als CAP de Montserrat (de 62 a 56) i de Súria (de 47 a 44).