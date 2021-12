L’Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, dedicat a l’FP, ha rebut el Segell Smart, una acreditació d’innovació i excel·lència educativa creat per la Fundació Tr@ms, Gestión Integral, i certificat per la UOC. El reconeixement arriba després d’un procés d’auditoria i avaluació en què s’analitzen paràmetres sobre la comunitat educativa, l’alumnat, la relació amb la comunitat i les metodologies utilitzades al centre. L’objectiu del Segell Smart és establir un marc comú per desplegar en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d’actuació.

Sobre la comunitat educativa, els auditors es fixen, per exemple, en la implicació i la motivació de l’equip docent, la formació, l’autonomia en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió del coneixement i la relació amb el centre educatiu, tot dins d’un marc de millora i de participació. Quant a l’alumnat, es demana que el centre faci un acompanyament integral a l’alumne, la qualitat de la seva formació, la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajudin a la participació i a la creativitat de l’alumne. Per aconseguir el Segell Smart també és important que el centre enforteixi la seva relació amb la societat i els seus diversos grups d’interès per assegurar una fluïdesa en la comunicació, i que aposti per metodologies centrades en la millora de la qualitat educativa de l’escola i la integració en l’alumne de les competències i habilitats necessàries, fomentant la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i dels idiomes de forma integral. Dani Mauriz, director de l’Escola Montserrat, ha valorat molt positivament el fet de tenir aquest segell “ja que de manera externa certifiquen que el treball de millora de l’Escola a nivell de comunicació, atenció a l’alumne, innovació metodològica dins l’aula i d’inserció laboral s’està fent d’una manera excel·lent”. I ha afegit que “això és gràcies a l’absoluta implicació de tot el claustre de professors. El secret d’haver obtingut aquest segell és l’apassionada tasca i dedicació diària dels docents de l’escola que fan que el centre tingui un esperit transformador constant”.