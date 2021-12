Després de gairebé vint anys de la darrera revetlla de Cap d'Any a Sant Fruitós de Bages, el municipi recupera la celebració aquest Nadal.

La festa de benvinguda a l'any 2022 començarà sota el Cobert de la Màquina de Batre en directe de la mà de Ràdio Sant Fruitós (107,5 de l'FM). A partir de 2/4 de 12 de la nit del 31 de desembre, tothom qui ho desitgi podrà viure les campanades al Cobert, si bé a causa de les restriccions sanitàries caldrà que tothom porti el raïm de casa.

A partir de 2/4 d'1 de la nit i fins a les 3 de la matinada, la festa es traslladarà al pavelló d'esports municipal, amb una sessió de música de tots els temps a càrrec de J Garcia DJ. Per assistir-hi caldrà comprar prèviament una entrada per 5 euros a www.santfruitos.cat o per 7 euros el mateix dia a taquilla. Amb la compra de l'entrada s'oferirà una copa de cava i cotilló. La sessió musical també es podrà seguir simultàniament per ràdio Sant Fruitós, que enguany celebra el seu 40è aniversari.

Durant el ball hi haurà servei al bar del pavelló i les consumicions s'hauran de realitzar fora de la pista. A més, la celebració comptarà amb totes les mesures sanitàries vigents. L'ús de la mascareta serà obligatòria i serà necessari disposar de certificat de vacunació o d'una prova d'antígens realitzada les darreres 24 hores per accedir-hi. Els menors de 18 anys hi hauran d'accedir amb una autorització d'assistència dels seus progenitors o tutors legals que es pot descarregar en la mateixa pàgina des d'on es compren les entrades.