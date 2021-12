El grup municipal de CUP-AMUNT, a l’Ajuntament de Santpedor, s’ha mostrat crític amb el pressupost municipal per al 2022, que acaba d’aprovar el ple amb els vots a favor del govern d’ERC i JxS, per considerar, entre altres coses, que mantenen «una línia continuista i d’aposta ferma per l’externalització de serveis públics».

Els cupaires, que són l’únic grup que va votar en contra dels comptes (PM i SeCP, també a l’oposició, es van abstenir), defensen la municipalització com «la millor manera de garantir un control eficient i una bona gestió dels serveis públics», i apunten que a Santpedor, això «ja funciona» amb la brigada i l’escola de música. Retreuen al govern que no ho vulgui extendre a altres àmbits com el porta porta o la neteja d’equipaments. La CUP també denuncia que no s’incrementi la plantilla de personal, «la reducció de 20.000 euros en les línies d’ajut a persones en situació vulnerable per la covid», o la manca d’inversions per afrontar l’elevat cost d’accés a l’habitatge.