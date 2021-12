Els centres educatius posaran aquest dimecres el punt final a un primer trimestre de curs que es tanca amb un regust agredolç pel que fa als efectes de la covid-19. I és que ha estat una primer període que en gran part s’ha viscut amb molta tranquil·litat, amb un nombre de grups confinats baix i molt controlat, però que arriba a la recta final clarament a l’alça, amb un paral·lelisme clar amb l’eclosió de la que ja es considera la sisena onada, que fa unes setmanes que s’hi fa notar.

De fet, en les xifres de la catorzena setmana, que és la que acabem de tancar i l’última completa abans del final del trimestre, no es registra el nombre més elevat de grups en quarantena d’aquesta primera part del curs. Però les xifres globals de persones confinades i, sobretot, l’aparició de positius que es computen en els registres escolars sí que marquen de manera molt clara aquesta progressió a l’alça des de fa quatre setmanes.

Anem a pams. Al conjunt de la Regió Central es va arribar al cap de setmana passat amb un total de 16 grups confinats, més de la meitat dels quals eren al Bages (9), mentre que els 7 restants es repartien entre el Berguedà (2), l’Anoia (2) i Osona (3). Per tant, el Moianès i el Solsonès arriben a aquest darrer balanç setmanal sense cap grup en quarantena. D’entrada, cal tenir en compte dues dades per veure que aquesta xifra de 16 grups confinats encara es pot considerar baixa. D’una banda, perquè durant el primer mes del curs hi va haver tres pics més alts. A la tercera setmana es va arribar als 40, a l’anterior n’hi havia 37 i a la posterior, 25. De l’altra, cal tenir present també que la xifra global de grups-classe que hi ha en aquest curs a la Regió Central d’Educació és de 3.797 distribuïts entre 441 centres. Això significa que, en el punt màxim d’afectació, el nombre de grups confinats (aquells 40 de la tercera setmana) va suposar tot just l’1 % del total.

Ara bé, la creu d’aquest primer trimestre és que s’acaba amb una marcada progressió a l’alça de l’afectació de la covid. D’entrada, perquè fa sis setmanes (en el tancament de la primera de novembre) a l’àrea de la Regió Central d’Educació es va arribar a pràcticament el nivell zero de grups confinats.

En aquell moment només se’n van registrar dos a Osona, la resta de comarques, cap. Des de llavors, han anat en augment setmana rere setmana, tot i que sense disparar-se. Ara bé, tot i que els criteris aplicats fins ara en aquest curs per decidir el confinament complet d’una aula (menys estrictes que en el passat) han fet que aquestes xifres es mantinguessin baixes, en les últimes quatre setmanes hi ha hagut un increment molt accentuat del nombre de persones per a les que s’ha decretat la quarantena en l’àmbit educatiu (encara que no constessin com a grup). I, sobretot, hi ha crescut molt el nombre de positius detectats (i registrats en el portal Traçacovid, obert pel departament d’Educació). Ho posen de manifest, per exemple, les dades concretes del Bages. En tancar l’última setmana de novembre hi havia només tres grups confinats, que afectaven un total de 157 persones. Però al conjunt de centres de la comarca hi constaven en aquell moment més del doble de persones fent quarantena (368) i en deu dies s’hi havien detectat 95 positius.

Quatre setmanes després, aquestes xifres s’han més que triplicat. En l’últim balanç que s’ha tancat, les dades registrades al portal Traçacovid ens mostren que al Bages, malgrat hi consten 9 grups confinats que engloben 348 persones, entre tots els centres (encara que no constin com a grups-classe) hi ha 1.248 persones en quarantena en l’àmbit escolar. I que en els últims deu dies s’hi han registrat 373 positius nous.

Al Berguedà, tot i que només consten dos grups confinats, entre tots els centres hi ha 576 persones confinades i s’ha detectat 118 casos de covid en els últims 10 dies. I al Moianès, on no consta cap grup, es tancava la setmana amb un centenar de confinats i 24 positius detectats.

D’aquest primer trimestre destaca especialment que al Solsonès no s’hi ha registrat ni un sol grup confinat. De fet, ahir hi constaven només 30 persones en quarantena i, això sí, 23 positius nous detectats en els últims 10 dies dins l’àmbit educatiu.