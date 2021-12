Després d’un any de parèntesi per la pandèmia, el Pessebre Vivent del Bages, que es desplega en l’entorn bucòlic de les Torres de Fals, ha tornat amb una bona assistència de públic. En l’arrencada d’aquest cap de setmana, l’espectacle ha sumat cap a unes 600 visites entre les tres sessions que s’han fet, una dissabte i dues diumenge.

L’organització està molt satisfeta de la resposta, tenint en compte que, si bé enguany l’actual context de pandèmia ha permès recuperar les funcions, encara hi ha restriccions, i això vol dir un aforament màxim de 250 persones per torn. Les entrades per a l’única sessió de dissabte ja es van esgotar un parell de dies abans, i també les de la primera sessió de diumenge. De cara a la segona, es van vendre cap a la meitat de les entrades.

A banda d’això, enguany també s’ha habilitat un camí d’entrada i un altre de sortida per evitar els creuaments de gent i guanyar fluïdesa en les visites, i els assistents tampoc no poden fer l’habitual torrada de pa un cop acabat el pessebre per evitar aglomeracions. a canvi, se’ls dona l’espetec i un tall de coca per emportar.

L’edició d’enguany del Pessebre Vivent del Bages és el que té més participants dels darrers anys, més de 260 persones, tot i que manté una representació molt similar a la del 2019, tret d’algunes petites variacions amb el recorregut, i algunes millores amb la il·luminació.

Encara queden vuit representacions repartides en quatre dies (les entrades s’han de comprar anticipades per Internet). Són dues per dia, a les 6 i les 7 de la tarda, per Sant Esteve, i els dies 1, 2 i 6 de gener.