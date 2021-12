Res feia preveure fa unes setmanes que els centres educatius tancarien demà el primer trimestre amb la pressió dels darrers dies. La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, fa notar el cansament que pateixen els docents, sobretot els equips directius, i fa una crida a la prudència i a la consciència col·lectiva davant el canvi de tendència que ha experimentat la pandèmia.

Quina valoració fa d’aquest primer trimestre?

Fa quinze dies n’hagués fet una i ara és totalment diferent. Vam començar bé i amb unes instruccions que apostaven per unes mesures més relaxades. Fins i tot, fa aproximadament un mes, ens estàvem plantejant la possibilitat de treure la mascareta, ho teníem sobre la taula i n’havíem parlat amb les direccions. D’aquesta possibilitat de relaxament i d’anar traient aquesta mesura tan empipadora, ara estem amb un situació molt complicada. A nivell educatiu es reflexa el que passa a nivell social. Tornem a estar una mica com en el moment més àlgid pel que fa al neguit dels docents i de les direccions perquè tornem a tenir una situació molt difícil i tensionada, si més no en alguns centres. Estem tenint alguns brots importants.

Com han funcionat les mesures implementades aquest curs?

De fet les mesures s’havien mantingut més o menys totes les de l’any passat, amb alguna excepció com el control de temperatura. Els centres han continuat sent curosos en dur-les a terme, però també ens transmeten que cada vegada costa més.

Hi ha un cert relaxament?

Els alumnes ens han donat una lliçó de saber estar i d’adaptació, però també estan cansats i hi ha un cert relaxament, però hi és a tota la societat en general i ells no són altra cosa que un reflex del que està passant.

Amb l’augment de casos aquest darrer tram de trimestre han hagut d’extremar alguna mesura o canviar algun protocol?

No, de moment el protocol és el que es va acordar a principi de curs. L’any passat hi havia un protocol pensat per unes condicions quan ningú estava vacunat i ara es té en compte que la majoria de docents, un percentatge altíssim superior al 90% ho estan i en el cas de l’alumnat major de 12 anys també. El protocol està adaptat a aquestes noves circumstàncies. Seran els responsables de Salut els que decidiran quin protocol seguim perquè nosaltres no fem altra cosa que aplicar les indicacions que ens donen.

Sí que alguns centres han suspès les celebracions de Nadal...

Nosaltres seguint les indicacions de Salut i del mateix govern hem recomanat als centres educatius que replantegin les celebracions que tenien tan amb famílies com amb alumnes. Fins i tot els típics dinars o sopars de Nadal els hem recomanat que no els facin i molts centres s’han replantejat les seves activitats.

Els preocupa que les festes de Nadal suposin un increment de contagis i compliquin la situació de cara a la tornada a l’escola?

Sí, perquè aquests últims dies estan havent-hi molts casos i coincideixen amb el pont. L’any passat ja preocupava la tornada de Nadal i, de fet, va haver-hi un repunt molt important a final de gener i principi de febrer i coincideix amb la tornada de les vacances. Esperem que no, però tot apunta que pot anar per aquí.

Per tant, enlloc de relaxar potser s’hauran d’endurir mesures?

De moment, no tenim més instruccions que les indicacions de principi de curs. Van funcionant però hi ha cansament en el col·lectiu de docents, que ha hagut de fer un esforç d’adaptació molt important, i sobretot en els equips directius perquè els recau molta pressió i han hagut d’assumir responsabilitats i càrregues i estan cansats i així ens ho transmeten. Estan molt implicats, però també et manifesten que estan cansats.

El canvi de situació ha estat un cop dur...

Sí, penso que si s’hagués anat mantenint la situació crítica ja no abaixes la guàrdia, però com que la cosa semblava que anava bé, que hi havia la possibilitat de treure mascareta, però ara comencen a confinar grups i això encara desgasta més.

La vacunació dels infants ha de ser un pas endavant per millorar la situació a les escoles.

Esperem que sí, tot apunta que sí. De fet, en els centres educatius on hi ha més casos és a infantil i primària que són precisament els alumnes que no estan vacunats.

Quin missatge donaria a la comunitat educativa?

Que no es baixi la guàrdia. És veritat que estem tots molt cansats i que tenim necessitat de veure’ns, d’abraçar-nos i de viatjar però potser encara no ha arribat el moment, no? Cal consciència col·lectiva, hem de pensar en global, en col·lectivitat, i que intentem fer bondat perquè si cadascú no hi posa de la seva part no anirem bé. Insisteixo que entenc que la gent estigui cansada i ara se’ls faci una muntanya encara més gran, però el que ens està arribant des de les autoritats sanitàries és que no ens podem despistar i que no ens podem relaxar.