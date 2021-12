L’Ajuntament de Navàs va decidir i comunicar ahir la suspensió de diversos actes que s’havien programat al municipi per a aquestes festes de Nadal. Suspensió motivada per l’actual situació de la pandèmia. En concret, el consistori va concretar que «per responsabilitat» s’anul·la el Caga Tió que hi havia previst per a avui mateix, el ball de Nadal del dia 25 de desembre, el superquinto de Nadal del dia 26, el Jugamenut, que estava programat per 27, 28 i 29 de desembre, i el ball de Cap d’Any del 31 de desembre i el Concert d’Any Nou de l’1 de gener.

D’altra banda, l’Ajuntament de Sant Fruitós va comunicar ahir que anul·lava la revetlla de Cap d’Any que va anuciar el dia abans, i que suposava una recuperació després de gairebé vint anys. El motiu són també les noves restriccions contra la covid. La previsió era que la festa de benvinguda l’any 2022 iniciés sota el Cobert de la Màquina de Batre en directe de la mà de Ràdio Sant Fruitós, celebrant allà les campanades.