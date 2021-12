Una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·larà el proper dimarts 28 de desembre a La Nau de Santpedor. Totes les persones que hi vulguin col·laborar han de demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat. Els horaris per donar sang a la carpa del poble serà de 10 a 14h i de 17 a 21h.

El Banc de Sang ha activat la campanya de Nadal amb el lema ‘Aquest Nadal pots ser amic invisible, dona sang’, per animar a tothom qui pugui donar sang en aquesta època de l’any, en què les donacions baixen al voltant del 25%.

Requisits per fer una donació de sang

Per poder donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.

Les dones poden donar sang un màxim de tres vegades l’any i els homes un màxim de quatre, sempre i quan entre donació i donació hagi passat un mínim de dos mesos.

La vacunació contra la Covid no impedeix donar sang o plasma. Tot i així, en cas de tenir algun efecte secundari com febre o malestar general, caldrà esperar 15 dies abans de reservar-ne cita.

El Banc de Sang, com a organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix totes les mesures de prevenció. Els donants disposen de gel esterilitzant en arribar a l’espai i han de guardar una distància de seguretat amb la resta de persones. Cal recordar, a més, que la COVID-19 no es pot transmetre per la sang, sinó per via respiratòria, amb la qual cosa el procés de donació i transfusió disposa de la seguretat habitual. Cada dia fan falta al voltant d’un miler de donacions a tot Catalunya per poder garantir el subministrament de sang a totes les persones que ho requereixen.