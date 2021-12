L'alcalde de Talamanca, Josep Tarín, ha presentat la renúncia al càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona, la qual cosa obre finalment la porta a què Valentí Junyent, exalcalde de Manresa i actual regidor d'Hisenda a l'Ajuntament, pugui sol·licitar la credencial per assumir ell aquest càrrec de diputat. Un relleu que estava pactat, però que s'ha anat endarrerint més de l'inicialment previst (s'havia de fer al juny) i que ha estat motiu de discrepància entre Junts per Manresa que reclamava que es fes efectiu el que s'havia acorda, i el PDeCAT, formació on està integrat Tarín. De fet, tant Junyent com Tarín són militants del PDeCAT.

Tal com ha anat informant aquest diari, en el si de Junts per Catalunya, a qui corresponia l’elecció d’un diputat provincial del partit judicial a Manresa, es va acordar que l’alcalde de Talamanca ostentés aquest càrrec els dos primers anys i que els dos següents el rellevés Junyent, que fins al juny del 2020 va exercir d’alcalde, abans de cedir la vara de batlle a Marc Aloy i passar a ser regidor. L’exalcalde de Manresa, que ja havia estat diputat anteriorment, deia l'octubre passat que la renúncia s’havia de fer a l’estiu, que hi havia un incompliment i que restava a l’espera que el partit i l’interessat es pronunciessin. En aquell moment, la dirigent comarcal del PDeCAT Ivet Castaño va assegurar que hi hauria relleu i, alhora, va remarcar que «no vam dir cap mes» ni «vam fixar uns terminis rígids» i que era lògic que si Tarín tenia projectes engegats durant el seu mandat, els vulgués acabar abans d’acomiadar-se de la Diputació. Com a diputat, Josep Tarín ha estat al capdavant de l'àrea de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals.