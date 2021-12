L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ja té definida com serà la cavalcada de Reis d’enguany, de nou, marcada per la situació epidemiològica. La principal novetat és la instal·lació d’un “Campament Reial” als voltants del Mas Llobet, on seran presents els comerços del municipi, s’hi representaran escenes del pessebre i es realitzaran jocs i activitats pels infants. A més, en Fumera i la resta de patges reials seran presents al Campament per poder recollir les cartes d’aquells nens i nenes que no l’hagin lliurat. El Campament Reial romandrà obert el dia 5 de gener des de les 11h del matí fins a les 17:00h de la tarda. Al voltant de les 17:30h, en fer-se fosc, SS.MM els Reis d’Orient faran la seva arribada al Mas Llobet, moment en què es donarà inici a la tradicional cavalcada pels carrers més cèntrics del municipi: avda. Torrent del Canigó, carrer Salvador Espriu, carrer Collbaix, carrer Manresa, carrer Major, carrer del Pont i avda. Montserrat.

Una altra novetat és que SS.MM seran rebuts per l’Alcalde a la Plaça Major (Parc Catalunya), on es realitzaran els parlaments i se’ls hi farà el lliurament de la clau del poble. Segons el regidor d'Infància i Joventut, Àngel Sáez, s'ha dissenyat una cavalcada «pensada per garantir al màxim les mesures de seguretat i a la vegada gaudir d’una cavalcada amb la màxima normalitat possible», motiu pel qual afegeix que “s’han escollit espais amplis del municipi per evitar grans aglomeracions tant en l’arribada com en els parlaments”. Tant l’Associació per la Cavalcada de Reis com l’Ajuntament coincideixen en apuntar que l’organització de la present edició, com l’anterior, suposa un esforç extra per totes les persones que hi treballen al darrere. A més, es fa una crida a la responsabilitat individual i a la col·laboració ciutadana per tal de respectar al màxim les mesures de seguretat. Presentació de les noves carrosses Carles Núñez, president de l'Associació per la Cavalcada de Reis, explica que “durant tot l’any 2020 vam treballar en la renovació de la carrossa del Rei Melcior i la remodelació de la d’en Fumera”.

Tot i això, les carrosses no van poder ser presentades perquè no es va poder realitzar la cavalcada a causa de les restriccions sanitàries. En la present edició, afegeix, “es podran presentar definitivament al públic i mostrar la feina que hi ha al darrere de cada edició”. Per seguretat no es repartiran caramels ni hi haurà l'entrega de regals a La Verbena. La col·laboració entre entitats, una fórmula a potenciar Durant les setmanes prèvies a l’arribada de SSMM, s’han organitzat diversos actes nadalencs per als infants del municipi on s’ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats. És el cas de l’encesa de llums realitzada el 8 de desembre amb la participació d’en Fumera o la realització de la primera edició de l’itinerari teatral ‘Un Poble de Conte’, on es van representar diverses escenes de contes tradicionals al voltant de les fàbriques tèxtils i es va finalitzar amb el Tió a la Plaça Major.

Per l’itinerari van passar més de 350 infants distribuïts en vuit grups per tal d’evitar les aglomeracions i va representar, en paraules del regidor Àngel Sáez, “un èxit rotund fruit de la suma d’esforços entre ajuntament i entitats”, una fórmula que, segueix Sáez, “s’ha de protegir i potenciar. Les entitats són vitals en la promoció de la cultura i el lleure educatiu”, i és que a la iniciativa Un Poble de Conte, sorgida d’una idea de l’Associació El Sac – La Nit de la Carbassa, no només s’hi va sumar el suport de l’ajuntament, sinó que hi varen participar també l’Associació per la Cavalcada de Reis, l’Associació Minairons, La Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan i la Companyia Anderdocs.

L’Associació per la Cavalcada de Reis i els Minairons, a més, han organitzat per segon any consecutiu a causa de la pandèmia la recollida de cartes als domicilis, una acció que compta amb el reconeixement no només de l’ajuntament sinó de tota la població.