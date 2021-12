124 milions d’euros és el que suma la inversió prevista en els pressupostos de la Generalitat a les set comarques que formen l’àrea d’influència de Regió7, el que equival al 8% del total que d’inversió territorialitzada a Catalunya (1.501 milions d’euros).

Cal fer, però, algun matís a la baixa. El principal, que la inversió amb un import més alt, que és el de millores a la línia de Ferrocarrils Llobregat-Anoia (12,8 milions), no tota suposa una intervenció directa en aquest territori, sinó en el conjunt de la infraestructura (que passa pel Baix Llobregat i el Barcelonès). I que, a més, apareix territorialitzada per igual (pertant, duplicada) tant al Bages com a l’Anoia. Per volum i incidència, de les inversions previstes per a l’any vinent destaca la que permetrà iniciar la construcció de l’esperat nou col·lector de salmorres, les de remodelacions i millores dels hospitals de Sant Joan de Déu de Manresa i Sant Bernabé de Berga (6,7 milions) i la de la reivindicada remodelació de la carretera C-59, de Moià a Sant Feliu (6,5 milions).