La missa del Gall que estava previst que celebrés avui a la nit al Santuari de Joncadella i que cada any organitza el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, ha quedat suspesa segons va informar ahir l’entitat. Explica que ho fan arran de les mesures derivades per la nova situació de la covid-19. En canvi, si que manté la tradicional sortida de demà al matí per pujar el Pessebre al Cim del Collbaix. La sortida serà a 2/4 de 9 del matí de l’antic camí de Rajadell, al Molí.