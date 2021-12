Bots pel Canvi: transformació personal al ritme de la pilota

Des de fa mesos, pels carrers de Manresa se sent el retomb de pilotes de bàsquet colpejant el terra de la plaça Major o de la plaça de Crist Rei a l’uníson. I el més sorprenent d’aquesta melodia, que de mica en mica s’ha convertit en quotidiana, és que està promovent un canvi social i personal en molts joves.

La peculiar combinació entre música, esport i activisme forma part del projecte Bots pel Canvi, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, en el marc de Manresa 2022. Dirigit pel col·lectiu Basket Beat, el projecte comunitari busca acompanyar joves en un procés de canvi personal, posant al centre de l’activitat una visió transformadora de la societat.

La percussió com a eina d’aprenentatge

Cada dimecres, joves (i no tan joves) de diferents barris de Manresa es troben a la plaça de Crist Rei, on té lloc el seu assaig setmanal. A partir dels diferents sons que pot emetre una pilota de bàsquet, es creen ritmes que van molt més enllà de l’àmbit musical. Mitjançant dinàmiques de joc que fan interaccionar els diferents participants, s’intenta crear un espai lliure de judicis, on la reflexió, la consciència grupal, la cura, el compromís, la responsabilitat col·lectiva, l’escolta, el silenci, la improvisació, la creativitat i l’autoexigència, així com la incomoditat que creen certes situacions i la manera com s’afronten amb els companys i companyes, permeten la creació d’un espai d’autoconeixement personal i col·lectiu.

La constància col·lectiva

El grup d’espai públic de Bots pel Canvi va sorgir durant el mes de maig del 2021, reunint persones provinents dels tallers previs que s’havien dut a terme en escoles i entitats —amb 800 participants— i també d’altres indrets. Des d’aquell moment, el grup ha anat variant de participants, però sempre ha mantingut els mateixos objectius i valors. Amb el pas de les setmanes, els vincles que s’han creat dins del grup han permès als integrants relacionar-se amb gent nova, fins i tot fora del cercle de Bots pel Canvi. El fet de formar part d’aquest grup també ha permès a moltes persones relacionar-se de tu a tu per primer cop amb algú que no ha nascut al seu mateix país. Fins i tot hi ha hagut joves que vivien al mateix barri des de feia temps, però mai s’havien presentat.

Actualment, el projecte compta amb unes 30 persones que, tot i formar part de realitats ben diferents, comparteixen moltes semblances. El grup segueix encara amb les portes obertes per a qui s’hi vulgui unir. Només fa falta una cosa: tenir ganes de conèixer gent nova i estar disposat a passar una bona estona.

L’esforç deixa entreveure els seus fruits

El passat dissabte 27 de novembre els joves van tenir l’oportunitat de pujar sobre l’escenari i demostrar la feina que han estat treballant durant aquests mesos. La mostra va tenir lloc a la Sala Petita del Teatre Kursaal, on una trentena de participants, acompanyats per quatre músics de l’orquestra de Basket Beat, van poder mostrar al públic tot el que es pot aconseguir amb pilotes de bàsquet. L’espectacle va anar acompanyat d’uns parlaments i d’un debat entorn de la ciutat que es pretén aconseguir.

L’acte va comptar amb la presència del jugador del BAXI Manresa Chima Moneke, que va pujar dalt de l’escenari i va formar part d’un dels ritmes que tenien preparat. Al final de la mostra, el jugador va afirmar que els joves formen un equip unit, on cadascú aporta el millor d’ell mateix, tal com ells miren de fer al pavelló. Durant l’acte es va poder sentir la veu de diferents joves, que van explicar les seves històries de vida i com se senten compartint un espai com el que els ofereix Bots pel Canvi.

Bots pel Canvi, un projecte de Manresa 2022

Bots Pel Canvi és una de les activitats que formen part del projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. Està emmarcat dins l’eix de Joventut.

Per estar al dia d’aquesta i altres activitats, es pot consultar el programa d’actes a la web www.manresa2022.cat. També es pot recollir a l’Oficina de Turisme de Manresa.