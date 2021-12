Un total de 30 nenes i nenes han participat de l’Aula Socioeducativa de Santpedor durant el primer trimestre, repartits en tres grups (infantil, primària i secundària). L’Aula forma part dels Serveis Socials Bàsics i és un espai obert als nens i nenes empadronats a Santpedor amb els quals es realitza una tasca de suport, acompanyament i socialització juntament amb un treball individualitzat i familiar per afavorir la seva inclusió. El funcionament s’ha hagut de reajustar a la situació actual, treballant amb grups més reduïts i amb la mascareta obligatòria. L’Aula ha tancat el primer trimestre amb l’arribada del Tió i els regals per al centre, que permetran noves opcions de joc i aprenentatge. Segons la regidora d’Acció Social, Laura Tarradellas, «aquest és un servei amb especial importància per la tasca de suport a l’aprenentatge, formació i socialització dels nens i nenes, fent així un treball complementari amb les escoles».