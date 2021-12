Veïns de Sant Joan de Vilatorrada han iniciat una recollida de signatures per reclamar «un centre d’atenció primària digne». La iniciativa ciutadana denuncia la precarietat de l’atenció que s’ofereix al centre, on asseguren que no s’atenen les trucades i que fan falta més professionals per cobrir les necessitats del poble. Per la seva banda, fonts del Servei Català de la Salut (SCS) a la Catalunya Central admeten que «tenen constància» que hi ha problemes a la centraleta telefònica, però afirmen que, a nivell assistencial, l’atenció està garantida.

La promotora de la recollida de signatures, Rosa Fernández, diu que la població «està molt cremada» amb el servei que ofereix el CAP perquè no tenen «l’assistència que necessita un poble com el nostre, que té prop d’11.000 habitants», tot i tenir un equipament ben dotat. Segons explica, no s’atenen les trucades i reclama «una atenció a l’usuari pertinent que ens permeti trucar i ser atesos, que els seus recepcionistes tinguin humanitat, educació i professionalitat». En aquest sentit, fonts del SCS han explicat a aquest diari que són «conscients del mal funcionament de la centraleta, que no deriva bé les trucades, i això s’ha de resoldre perquè l’atenció telefònica ha d’estar garantida per donar una bona resposta a l’usuari».

A banda dels problemes en l’atenció telefònica, un altre dels aspectes que es reclamen és que «l’atenció a la dona estigui ben coberta per dues llevadores fixes i hores suficients per poder visitar les dones sense haver d’esperar més d’un mes» i que es reforci el servei de pediatria. Segons Fernández, hi ha un dels dos professionals que fa temps que està de baixa i amb un sol pediatre no és suficient per atendre els infants del poble i això els obliga a anar a l’hospital i saturar les seves urgències. També sol·liciten que el CAP, que també atén als veïns del municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell, «tingui els seus metges pertinents que cobreixin totes les necessitats dels habitants sense haver d’esperar setmanes per ser visitats i amb les seves urgències ben cobertes».

En aquest línia, recorda que les urgències del cap setmana, que van desaparèixer a l’inici de la pandèmia, no s’han tornat a restablir. Per això, demana que el centre «estigui obert com abans el cap de setmana amb metge i infermera de guàrdia encara que sigui trucant per telèfon».

En l’aspecte assistencial, des del Servei Català de la Salut afirmen que «el model de prepandèmia ara per ara és inviable» perquè la situació actual passa per atendre les urgències i la covid. En cap cas, asseguren, «no es deixen desateses les persones de Sant Joan». Per això, afirmen, durant la pandèmia es va reforçar el Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) del CAP Bages, a Manresa, per potenciar l’atenció en un punt que dona resposta les 24 hores de dia i «que està ben dotat i on l’atenció més immediata i més urgent està garantida en un radi d’acció molt proper a Sant Joan». Diuen també que «ara hem de donar resposta a una situació de pandèmia greu, però sense desatendre a ningú i derivar-los on sigui necessari per donar garanties que seran atesos».

Un cop finalitzada la recollida, la promotora preveu fer arribar les firmes al Departament de Salut a qui reclama «un centre de salut preparat per a l’atenció primària bàsica dels habitants del poble i no un centre precari. Som un poble amb molts habitants i moltes necessitats que no són cobertes».