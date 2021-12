L’Ajuntament de Sallent preveu començar a aplicar durant el primer trimestre del 2022 un nou model de recollida selectiva, basat en el sistema de contenidors intel·ligents que ja s’ha implementat en altres poblacions de la comarca, com Rajadell, Balsareny, o en urbanitzacions de Sant Fruitós.

El nou model que es vol adoptar ve del País Basc, i es basa en uns contenidors amb control d’accés i la identificació dels usuaris mitjançant una targeta personalitzada per poder-los obrir el dia que toca. A més, com que cada habitatge disposa de la seva pròpia targeta, es pot tenir un control de qui els ha obert i quan. Segons es fa en els municipis on ja funciona el servei, hi ha uns dies determinats per poder dipositar la brossa en el contenidor de resta (on es posa el rebuig que no es pot reciclar i ha d’anar a l’abocador), tot i que els bolquers es poden llençar cada dia. Per altra banda, el contenidor d’orgànica també es pot obrir cada dia, mentre que els d’envasos, vidre i paper són de lliure accés.

Fonts municipals apunten que el camí cap a aquest nou model «no només es fa pensant a fomentar el reciclatge, sinó també per complir progressivament les directrius europees i evitar haver de revertir el cost econòmic en cas d’incompliment». I és que, actualment, el percentatge de reciclatge a Sallent és del 34 %, encara lluny del 55 % a què obligarà la Unió Europea l’any 2025.

Paral·lelament, s’ha aprovat la contractació d’un servei de neteja viària (amb els vots a favor del govern d’ERC, i l’abstenció de JxS i els vots en contra de Fem Poble, a l’oposició). Segons ERC, aquest servei ha de permetre augmentar la neteja de carrers. Com ja va explicar aquest diari, en el mateix ple es va aprovar, entre altres, el projecte de la futura residència per a la gent gran.