L'Ajuntament de Súria ha anunciat la suspensió del Parc de Nadal, que estava previst entre dilluns 27 i dimecres 29 de desembre arran de l'increment de casos per la sisena onada de la covid-19.

Per una altra banda, han anunciat que la cavalcada de Reis se substituirà, per segon any consecutiu, pel Campament Màgic dels Reis d'Orient al Parc Municipal Macary i Viader. Allà, els infants podran parlar amb els Reis d'Orient i fer-se una fotografia amb ells.

Horaris i reserves

Per accedir-hi, caldrà reservar i l'entrada es farà de manera esglaonada per trams d'edat. De 17.30 a 18 h hi entraran els infants de 0 a 3 anys; de 18 a 18.30 h els de P3, P4 i P5; de 18.30 a 19 h els de primer i segon; de 19 a 19.30 h els infants de tercer, quart, cinquè i sisè; a partir de les 19.30 h la resta de persones. En cas de grups d'infants de diferents edats, podran escollir la franja del menor més petit.

El Campament Màgic es durà a terme amb reserva prèvia, per tant, s'haurà de concertar una franja horària a través d'un enllaç que el consistori farà públic el divendres vinent.

La Festa de Cap d'Any

La suspensió del Parc de Nadal i la substitució de la cavalcada no són les úniques anunciades en els darrers dies per part del consistori de Súria. Enguany tampoc es farà la Festa de Cap d'Any que s'havia de celebrar al Pavelló Municipal.