Unes 1.500 persones van visitar els Centre d'Assistència Primària del Bages, Berguedà i Moianès els dies de Nadal i Sant Esteve. Més que mai. Xifra rècord. Al CAP Bages, el de referència a Manresa, un dia festiu hi ha unes 200 atencions mèdiques. Aquest cap de setmana passat, entre dissabte i diumenge, 780. L'allau de persones respon a l'increment de la incidència dels virus (un 80% de les vistes són per símptomes respiratoris), que es troba en un dels pitjors moments de tota la pandèmia pel que fa al número de nous casos. Davant d'aquesta situació, tot i que es van prendre mesures d'increments de plantilles durant el cap de setmana, la direcció de l'ICS i de Salut ha fet una crida perquè els ciutadans actuin amb la màxima responsabilitat i evitin el col·lapse del sistema d'assistència primària.

La infermera Esther Vila, adjunta a direcció del Servei d'Atenció Primària de Bages-Berguedà-Moianès, demana "prudència i responsabilitat" a la ciutadania "per reduir la pressió als centres d'assistència primària i perquè els professionals que "ens dediquem a les urgències, veritablement puguem estar per als pacients que realment necessiten aquella atenció". "Estem força desbordats", afirma. L'atenció majoritària és per persones que presenten símptomes i per ciutadans que asseguren que són contactes estrets o que tenen símptomes que els professionals no poden confirmar, però "la nostra responsabilitat és fer el test". Es tracta, com explica Vila, que "el personal sanitari pugui atendre les persones que realment ho necessites, perquè no hi ha només casos de covid, hi ha altres patologies que segueixen existint i que, a vegades, en demorem l'atenció perquè tenim l'allau de consultes per covid".

Des de la setmana passada s'ha entrat en el que es coneix com a "fase 2 de mitigació", una classificació que indica que la pressió sobre el sistema assistencial ha crescut, Això comporta que no es fan test als contactes estrets. Fins ara, tot contacte estret no vacunat es testejava. Però des de dijous passat, aquests contactes estrets no vacunats han de fer aïllament de 10 dies i no es testejaran, si no és que inicien simptomatologia. Aleshores sí que se'ls farà la prova". "Si no hi ha simptomatologia apel·lem a la responsabilitat d'aquests contactes i els demanem que es quedin a casa i que facin els 10 dies de quarantena ben feta".

En aquests moments, la variant majoritària del virus a la Catalunya central, segons Vila, ja és l'omicron, que s'ha imposat a la delta que hi va haver durant la primavera i estiu passat. Vila també adverteix que la nova variant (omicron) no es pot considerar que produeixi símptomes més lleus que les anteriors. "Depèn, molt, de si la persona que té el virus ha estat vacunada o no ho ha estat". "Les no vacunades tenen més simptomatologia o pot ser més greu que en les persones vacunades", explica. I ressalta la importància de fer bé els aïllaments.

Quan cal anar al metge

Els símptomes que han de preocupar i que ens han de fer acudir al metge són una febre alta, la tos seca persistent (que és un símptoma prevalent en la variant omicron, que ja és la prevalent), la pèrdua de gust i olfacte i si ni hi ha dificultats respiratòries. En aquests casos, s'ha de fer una prova per determinar si el pacient és covid positiu.

Altres símptomes com una rinorrea, un malestar general o un constipat, si no fan febre, poden esperar. Com diu Vila, "si en aquests casos avui no fem el test, poem arar al metge demà i no cal considerar-ho una urgència".

En la situació actual, els contactes estrets vacunats no han de fer aïllament, però han de mirar de limitar les interaccions socials. És a dir, "no anem a sopar amb companys i família i si ho fem, sempre amb mascareta i molta ventilació dels locals", explica Vila. I els no vacunats han de fer la quarantena. Aquests no estaran testejats.

L'autotest, ara també té validesa. Fins ara, quan un indicava al metge que era positiu en un autotest el metge repetia la prova. Hi havia un alt grau de coincidència i ara s'ha decidit que per treure feia sobreafegida s'accepta el resultat de l'autotest. El que si que farà el sanitari és registrar com el positiu perquè consti en la informació mèdica del pacient. Ho podrà fer via telefònica o al seu centre d'atenció primària. Però, també, en aquest cas, es demana que si els símptomes són lleus no cal anar a fer el registre en els dies i hores de més col·lapse de l'atenció mèdica.

La tercera dosi és important

Vila recorda la importància que té la vacunació i els beneficis de la tercera dosi, ara oberta per a la població de més de 50 anys. A la Catalunya central, a Manresa (Palau Firal), Berga (Hotel Entitats de Berga), Igualada (Escorxador) i Vic (Universitat) hi ha oberts punts de vacunació massiva. A més a més, la vacunació està indicada per als que no s'han vacunat encara i per als que ho van fer amb Astra Zeneca o la dosi única de Janssen. Aquests poden acudir a vacunar-se sense límit d'edat, segons ha explicat Vila.

També es poden anar a vacunar els que hagin passat el covid amb una dosi posada. Quan es recuperin de la malaltia ja es podran posar la segona. El que vagin passar primer la malaltia i després es van vacunar han de fer sis mesos fins a fer una segona dosi.