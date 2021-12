Avui fa un any va iniciar-se la vacunació contra la covid. A la Catalunya Central s’han administrat més de 870.000 dosis. Se supera el 76% de primera dosi i s’està sobre el 66,5% en la segona sobre el total de població. La tercera, que s’ha iniciat en les darreres setmanes, va a bon ritme, però amb percentatges que van entre el 19 i el 25 % en funció de les comarques.

Leo Sánchez, de 87 anys, usuària de la residència de la Font dels Capellans, va ser la primera en rebre la vacuna. Sánchez ha passat un any tranquil·la i fa vida a la residència. Explica, després de la vacuna, que estava «molt contenta» per haver pogut tenir-la ja que en aquell moment era la principal esperança en la lluita contra el virus. Una vuitantena de persones, entre interns i personal assistencial, es van vacunar aquell primer dia. Era l’inici d’un any en què la vacunació pràcticament no s’ha aturat.

Segur que el desig seria tenir xifres superiors, però difícilment en una vacunació voluntària s’arriba a aquests índexs. Es va començar pel personal essencial i per la gent gran, les residències que tan severament van patir les conseqüències dels primers mesos de pandèmia.

La vacunació ha estat una feina ingent, amb una aposta de l’administració per arribar als ciutadans que no té precedents. En aquests 365 dies hem parlat tant de vacunació, s’han dut a terme tantes iniciatives diferents, que els ciutadans ja tenim incorporat al nostre llenguatge un corpus de mots vacunacionals que fins i tot arriben a especificar els laboratoris. Pfizer, AstraZeneca, Moderna s’han fet familiars.

Es va començar amb una campanya per intentar protegir les persones més grans de residències i els professionals que hi treballaven. Després es va fer una vacunació rural i a domicili «per aconseguir que les persones amb necessitats específiques quedessin immunitzades», com recorda Imma Cervós, delegada de Salut de la Catalunya Central. Aquells primers mesos, tantes vacunes com arribaven al país, algunes setmanes menys de les desitjades, es van anar posant. Va arribar el torn dels professionals de salut i el personal essencial. I, amb més dosis compromeses, «es va passar a la vacunació comunitària per franges d’edat amb un sistema de cita prèvia online que ens permetia flexibilitat per buscar punts de vacunació propers al lloc de residència o estudi, i vam obrir punts de vacunació poblacionals», recorda Cervós. Més endavant es van concentrar les vacunacions en grans espais. A la Catalunya Central, els grans centres, actualment altre cop en servei, han estat el Palau Firal de Manresa, l’Hotel d’Entitats de Berga, l’antic Escorxador d’Igualada i el Sucre de Vic (ara la vacunació es fa a UVic). I més endavant es van fer maratons de vacunes, sessions sense cita prèvia i, «un any després, seguim vacunant», sentencia Cervós.

«Ha estat un any de campanya de vacunació on el Departament de Salut, tant la part organitzativa com els seus professionals assistencials, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment, fins i tot als moments inicials, on hi havia més braços que vacunes per administrar», explica la delegada de Salut.

I afegeix que "només podem donar les gràcies als professionals que han treballat incansablement en una campanya que continua viva: tant els que han administrat la vacuna, els que han creat els operatius, els que s’han encarregat de la distribució o han buscat espais en condicions per fer d’aquesta campanya un èxit col·lectiu. A tots, gràcies. Ens agradaria parlar d’una campanya que s’ha acabat però no és així. Però és entre tots que hem aconseguit un alt nivell de cobertura a la CC i és entre tots: sanitaris i ciutadania que podem seguir caminant junts per fer front a una pandèmia que ens posa a prova cada dia».