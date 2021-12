L’Ajuntament de Súria va anunciar durant la nit de Nadal la suspensió del Parc de Nadal d’enguany, que s’havia de fer entre el dilluns 27 i el dimecres 29 de desembre, arran de l’increment de casos per la sisena onada de la covid-19. Per altra banda, va anunciar que la cavalcada de Reis se substituirà, per segon any consecutiu, pel Campament Màgic dels Reis d’Orient al Parc Municipal Macary i Viader. Allà, els infants podran parlar amb els Reis d’Orient i fer-se una fotografia amb ells.

Per accedir-hi, caldrà fer reserva prèvia i l’entrada es farà de manera esglaonada per trams d’edat. En cas de grups d’infants de diferents edats, podran escollir la franja del menor més petit. El Campament Màgic es durà a terme amb reserva prèvia, per tant, s’haurà de concertar una franja horària a través d’un enllaç que el consistori farà públic el divendres vinent. Enguany tampoc es farà la Festa de Cap d’Any, que s’havia de celebrar al pavelló municipal.