Una unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s’instal·larà a La Nau de Santpedor avui de 1o a 14h i de 17 a 21h. Totes les persones que hi vulguin col·laborar han de demanar cita prèvia a donarsang.gencat.cat. El Banc de Sang ha activat la campanya de Nadal per animar a tothom qui pugui donar-ne en aquesta època de l’any, en què les donacions baixen un 25 %. Cada dia fan falta al voltant d’un miler de donacions a tot Catalunya per poder garantir el subministrament a tothom qui ho necessita.

En els donacions se segueixen les mesures de prevenció. Hi haurà gel en arribar a l’espai i cal guardar una distància de seguretat.