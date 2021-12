L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha anunciat que manté el recorregut habitual de la Cavalcada de Reis. El consistori treballa amb els detalls de la Cavalcada que s’adapta a la situació de pandèmia i incorpora, com a principal novetat, l’obligatorietat de fer reserva prèvia per accedir al lliurament de regals de Ses Majestats els Reis d’Orient als nuclis del Burés, Borràs i la Bauma.

El recorregut

La sortida es farà des del Castell de Castellbell i el Vilar a 1/4 de 7 de la tarda a través del tradicional castell de focs. La comitiva recorrerà els principals carrers del municipi i s’aturarà al Casino Burés (19.00 hores), al Casino Borràs (21.00 hores) i a la Bauma (22 hores). Al Casino Burés s’establiran dos torns per al lliurament dels regals (19.00 i 19.45), de la mateixa manera que es farà al Casino Borràs (21.00 i 21.45 hores).

Reserva prèvia

Per accedir al lliurament dels regals els infants hauran d’anar acompanyats d’un màxim de dues persones adultes, excepte a la Bauma on no hi haurà límit d’acompanyants. En el moment de fer la reserva prèvia únicament s’ha de sol·licitar l’entrada per a l’infant. Per accedir als espais del Casino Burés i Casino Borràs, respectivament, caldrà que les persones adultes mostrin el passaport Covid i l’entrada de l’infant. Les persones adultes que, amb anterioritat a la Cavalcada de Reis, vagin a deixar els regals caldrà que ensenyin l’entrada reservada de l’infant.

Les entrades anticipades s’han de descarregar a través de la pàgina web d’entrapolis.