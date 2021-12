Una recent intervenció arqueològica a les restes del Puig de Sant Pere de Súria, dins de l’Espai Patrimonial de les Guixeres, ha facilitat la consolidació i la conservació de cinc estructures d’emmagatzematge que van ser trobades en la darrera edició de la Campanya d’Excavacions Arqueològiques, l’estiu passat. Es tracta d’estructures quadrangulars d’uns 90 centímetres de costat i profunditats conservades que oscil·len entre 60 i 15 centímetres, fetes amb guix, morter de calç i pedres.

Les parets, molt primes i fràgils, estaven molt fragmentades i esquerdades, factor que ha condicionat de forma directa les tasques desenvolupades. Per tal de garantir-ne la conservació i evitar el col·lapse de les parets, la consolidació i excavació de les estructures s’ha hagut de fer per fases.

La intervenció

Per a la consolidació, s’hi han fet servir materials reversibles, inorgànics i compatibles amb els originals. Aquesta actuació ha permès obtenir informació sobre la funcionalitat de les estructures. Es confirma que servien per a l’emmagatzematge, segurament d’elements líquids com vi o oli. En el transcurs dels treballs s’han agafat mostres del sediment per si en un futur es poden fer analítiques que ajudin a completar la informació aconseguida.

L'actuació, impulsada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria, ha tingut un cost aproximat de 4.000 euros. La direcció dels treballs ha anat a càrrec de l’arqueòloga Roser Arcos amb la participació de la restauradora Rosa Marina Ruiz, a partir d’un projecte redactat per l’arqueòloga Cristina Belmonte. Les arqueòlogues Cristina Belmonte i Roser Arcos estan molt vinculades als treballs que s’han estat desenvolupant en els darrers anys a l’Espai Patrimonial de les Guixeres com a directores de la Campanya d’Excavacions Arqueològiques.